«Киеву даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды», - сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что США обычно «суетятся», когда их граждане попадают в тюрьму в других странах, но в случае с Гонсало Лирой «даже мизинцем» не пошевелили. Такая вседозволенность на Украине ведет к катастрофе, подытожил глава МИД.

Блогер Гонсало Лира, имевший американское гражданство, скончался в украинской тюрьме. Он провел в заключении более восьми месяцев и неоднократно жаловался на пытки. Смерть Лиры подтвердили в Госдепартаменте . Отец блогера обвинил в его гибели президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.