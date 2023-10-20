Лавров выступит на конференции в Минске 26 октября

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«Предусмотрено выступление Лаврова на пленарном заседании форума с изложением российских оценок текущего положения дел в сфере безопасности в Евразии», - сообщил он.

Конференция пройдет 26–27 октября, на ней будут присутствовать представители порядка 30 государств. Пока участие подтвердили около 120 человек. Ожидается, что встреча станет «хорошим вкладом в будущее формирование архитектуры евразийской безопасности».

Ранее иностранные СМИ писали, что российская сторона предложила Бразилии возобновить двусторонний форум впервые с 2015 года. С соответствующей инициативой выступил Сергей Лавров. Даты возможной встречи будут обсуждаться между государствами.