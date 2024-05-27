27 мая 2024, 20:25

Лавров высмеял заявление президента Эстонии о необходимости «поставить Россию на колени»

РИА «Новости»
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Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Эстонии Алара Кариса о том, что Запад должен «поставить Россию на колени». Ответ министра опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«[Официальный представитель МИД РФ Мария] Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как он это будет делать. Добавить нечего», - сказал Лавров.

Ранее глава эстонского государства в интервью финской телерадиокомпании Yle заявил, что поддерживающие Украину западные страны должны сделать все, чтобы «подчинить Россию своей воле».

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию на колени», - подчеркнул президент Эстонии.

Сергей Лавров Мария Захарова Россия Эстония МИД РФ
27 мая 2024, 20:11
Северная Корея выполнила неудачный запуск разведспутника
Pxhere
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Попытка запуска второго разведывательного спутника КНДР оказалась неудачной. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

«Попытка на этой неделе запустить новую ракету-носитель со спутником закончилась неудачей из-за взрыва в воздухе во время полета ее первой ступени ракеты», - сообщили журналисты.

Ракета, на которой находится спутник «Маллиген-1», взорвалась во время полета первой ступени после ее запуска с стартовой станции на западном побережье страны. Предварительно, авария связана с двигателем, который работает на жидком кислороде и бензине.

Ранее Северная Корея сообщала, что выведет на орбиту собственный спутник с 27 мая по 4 июня. По расчетам специалистов, ступени ракеты-носителя должны были упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В понедельник, 27 мая, жителей Окинавы призвали спрятаться из-за пуска, как предполагалось, баллистической ракеты КНДР. Береговая охрана запретила судам приближаться к обломкам.

Ракеты Северная Корея Взрывы Бензин КНДР
27 мая 2024, 19:29
Высокопоставленный представитель «Талибана» примет участие в ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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Министр труда в правительстве «Талибана»* и глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спецпредставитель президента по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества», - подчеркнул дипломат.

Кабулов отметил, что российская сторона начала диалог с талибами*, у которого есть широкие возможности и потенциал.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что министерство поддержало идею об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций. По словам министра, талибы* обладают реальной властью в стране, поэтому эта инициатива стала «осознанием реальности».

* организация признана террористической, запрещена в РФ

Афганистан Сергей Лавров Россия МИД РФ Правительство РФ ПМЭФ-2024
27 мая 2024, 18:58
Египетский военный погиб в перестрелке с армией Израиля
РИА «Новости»
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«Инцидент со стрельбой» произошел в районе границы с Египтом, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По информации портала Ynet, погиб египетский военнослужащий.

«Инцидент со стрельбой» произошел в районе границы с Египтом, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По информации портала Ynet , погиб египетский военнослужащий.

Как заявило радио Kan , сведений о потерях среди военнослужащих Армии обороны Израиля не поступало.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ, применив авиацию, ликвидировал главу штаба палестинского движения ХАМАС Ясина Рабию на Западном берегу Иордана.

Издание уточнило, что перестрелка случилась в районе контрольно-пропускного пункта «Рафах». Израильские военные отметили, что это произошло «несколько часов назад» и обстоятельства ЧП «находятся на рассмотрении». Инцидент обсуждают с египетской стороной.

Израиль Египет Стрельба Военные Армия
27 мая 2024, 18:21
Дом из фильма «Один дома» выставили на продажу
Global Look Press
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В США выставили на продажу дом, в котором по сюжету фильма «Один дома» жила семья Кевина Маккалистера. Соответствующее объявление появилось на сайте продажи недвижимости Zillow.

«Величественная кирпичная резиденция в георгианском стиле, известная по фильму „Один дома“, предоставляет редкую возможность владеть одной из самых знаковых кинорезиденций в американской поп-культуре», - написали в объявлении.

Площадь двухэтажного особняка, расположенного в центре деревни Уиннетка, составляет 848 квадратных метров, высота потолков достигает 3,2 метра. В нем расположились пять спален и шесть ванных комнат. В 2018 году в здании сделали современный ремонт, поэтому его интерьеры почти ничем не напоминают о фильме. Так, в подвале дома оборудовали тренажерный зал, бар и комнату отдыха для игр и покера.

Особняк оценили в 5,25 миллиона долларов (около 471 миллиона рублей). Его построили в 1921 году и за все время у него было четыре владельца.

Ранее на продажу выставили особняк из сериала «Американская история ужасов». Его продадут за 4,5 миллиона долларов.

США Фильмы Недвижимость

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