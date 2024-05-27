Лавров высмеял заявление президента Эстонии о необходимости «поставить Россию на колени»

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«[Официальный представитель МИД РФ Мария] Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как он это будет делать. Добавить нечего», - сказал Лавров.

Ранее глава эстонского государства в интервью финской телерадиокомпании Yle заявил, что поддерживающие Украину западные страны должны сделать все, чтобы «подчинить Россию своей воле».

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию на колени», - подчеркнул президент Эстонии.