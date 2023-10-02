Лавров выразил надежду на сохранение связей России и Армении

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Как объявили некоторые руководители Армении, они будут искать коллег по упрочению собственной безопасности на стороне, «разочаровавшись в России и ОДКБ».

«Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российским народом <…> и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить», - сказал Лавров.

Министр также добавил, что российская сторона работает с азербайджанскими коллегами и соседями, чтобы стабилизировать обстановку в Нагорном Карабахе.

«Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого», - добавил Лавров.

Некоторые руководители в Ереване надеются, что интересы России в Закавказье удастся полностью игнорировать, однако это невозможно, заявил ранее глава МИД РФ.