Лавров выразил надежду, что председатель ГА ООН будет прислушиваться к мнению всех стран

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«Министр выразил надежду, что на этом ответственном посту Дэннис Фрэнсис будет придерживаться сбалансированной и равноудаленной линии, <…> не позволяя известной группе стран использовать площадку одного из уставных органов ООН в своих корыстных геополитических интересах», - отметили в министерстве.

В МИД добавили, что одной из главных тем переговоров стало поддержание в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества, а также неприемлемость вредных инициатив, которые направлены на оказание давления на другие страны.

Дэнниса Фрэнсиса избрали председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН этим летом. Он представляет Тринидад и Тобаго.

Ранее стало известно, что Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Последний напомнил, что иранские власти ждут своего российского министра с визитом в Тегеране.