Лавров встретится в Москве с генсеком ЛАГ
Глава МИД Сергей Лавров встретится с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом 9 октября и обсудит с ним обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
«В понедельник в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ», - отметила она.
Захарова указала на насыщенную повестку дня главы МИД и добавила, что переговоры будут в первую очередь касаться вспыхнувшего с новой силой конфликта в секторе Газа. Представитель МИД назвала эскалацию противостояния между Израилем и военными ХАМАС драматичной и напряженной.
Ранее Израиль сообщил о гибели более 600 граждан страны из-за военных действий на территории государства. Две тысячи человек получили ранения из-за обстрелов со стороны сектора Газа и Ливана.
Палестинское движение ХАМАС пленило несколько генералов армии Израиля. Военные захватили их на контрольно-пропускном пункте «Эрез» на севере сектора Газа.