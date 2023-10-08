Лавров встретится в Москве с генсеком ЛАГ

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«В понедельник в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ», - отметила она.

Захарова указала на насыщенную повестку дня главы МИД и добавила, что переговоры будут в первую очередь касаться вспыхнувшего с новой силой конфликта в секторе Газа. Представитель МИД назвала эскалацию противостояния между Израилем и военными ХАМАС драматичной и напряженной.

Ранее Израиль сообщил о гибели более 600 граждан страны из-за военных действий на территории государства. Две тысячи человек получили ранения из-за обстрелов со стороны сектора Газа и Ливана.

Палестинское движение ХАМАС пленило несколько генералов армии Израиля. Военные захватили их на контрольно-пропускном пункте «Эрез» на севере сектора Газа.