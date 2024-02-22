Лавров встретился с турецким коллегой Фиданом на полях G20
Глава иностранных дел России Сергей Лавров встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях заседания G20. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Встреча проходит в Рио-де-Жанейро, отметила дипломат, сопроводив пост фотографией.
«Российско-турецкие переговоры в Рио», - написала Захарова.
Заседание СМИД G20 впервые состоялось под председательством Бразилии. Главными темами мероприятия станут международная напряженность и реформирование системы глобального управления.
До визита в Бразилию глава МИД России Сергей Лавров побывал на Кубе и в Венесуэле. Он встретился с высшими должностными лицами и поучаствовал в открытии бюста поэту Александру Пушкину в Каракасе.