22 февраля 2024, 20:36

Лавров в ответ на заявление Блинкена пожелал американцам «не подавиться»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал коллегам из Соединенных Штатов «не подавиться за демократическим столом». Слова дипломата привело РИА «Новости».

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности ответил на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества с Китаем. Политик заявил, что у стран есть выбор - оставаться за столом международной системы или быть в меню.

«Я бы только пожелал, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», - прокомментировал слова Блинкена Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия давно перестала участвовать в Мюнхенской конференции, потому что она за последние годы превратилась в «междусобойчик», где западные страны сами себя убеждают в собственной «правоте».

Ранее Блинкен обнародовал инструкцию, согласно которой американские сотрудники представительств не должны использовать «проблемные» слова «отец», «мать», «жена» и «муж».Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на это отметила, что работники Госдепа США должны заслужить обращение «люди».

США Сергей Лавров Россия
22 февраля 2024, 20:40
Челябинский бизнесмен попал под санкций Британии
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Великобритания расширила пакет санкций в отношении российских предприятий и бизнесменов. Новый список опубликовали на сайте правительства страны.

Под санкциями оказался председатель совета директоров публичного акционерного общества «Мечел» Игорь Зюзин. Список также пополнил Челябинский кузнечно-прессовый завод, принадлежащий семье депутата Госдумы Валерия Гартунга.

Великобритания расширила санкционный список в отношении России еще на 50 позиций. В Министерстве иностранных дел королевства сообщали, что ограничения нацелены на ключевые источники доходов России. Помимо этого, страна ввела ограничения против китайских, турецких и белорусских фирм.

Ранее Европейский союз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций, который опубликуют к 24 февраля. В него войдут около 200 физических и юридических лиц, предприятия оборонно-промышленного комплекса и фирмы, которые якобы обходят введенные ограничения.

Хотя он еще не вступил в силу, ЕС принялся обсуждать следующий. Страны уже ведут переговоры по 14-му пакету , который будет включать новые экономические меры.

Великобритания Депутаты Санкции Россия Заводы
22 февраля 2024, 18:14
Лавров встретился с турецким коллегой Фиданом на полях G20
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Глава иностранных дел России Сергей Лавров встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях заседания G20. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Встреча проходит в Рио-де-Жанейро, отметила дипломат, сопроводив пост фотографией.

«Российско-турецкие переговоры в Рио», - написала Захарова.

Заседание СМИД G20 впервые состоялось под председательством Бразилии. Главными темами мероприятия станут международная напряженность и реформирование системы глобального управления.

До визита в Бразилию глава МИД России Сергей Лавров побывал на Кубе и в Венесуэле. Он встретился с высшими должностными лицами и поучаствовал в открытии бюста поэту Александру Пушкину в Каракасе.

Турция Сергей Лавров Бразилия G20 Переговоры
22 февраля 2024, 17:58
Американским и британским судам запретили заходить в Красное море
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Йеменские хуситы уведомили страховые и судоходные страховые компании о запрете для американских и британских кораблей заходить в воды Красного моря. Об этом сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что хуситы запретили судам под флагами США и Великобритании заходить в Красное и Аравийское моря, а также в Аденский залив. То же самое касается кораблей, зарегистрированных в Израиле.

После эскалации конфликта в сектора Газа представители движения предупредили, что будут атаковать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, пока в палестинском анклаве не прекратятся боевые действия.

Министры иностранных дел стран - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе 19 февраля одобрили начало военной миссии для охраны судоходства в Красном море. Операция станет важным шагом на пути создания единой обороны Европы, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

США Великобритания Израиль Корабли
22 февраля 2024, 17:45
Российские боеприпасы нашли на месте убийства Кузьминова в Испании — СМИ
Unsplash
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Убийцы летчика Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет на Украину в 2023 году, использовали российские боеприпасы. Об этом сообщило испанское издание El Periódico.

Близкие к следствию источники подчеркнули, что точный калибр и марка патронов не разглашаются.

Тело пилота обнаружили в Испании 19 февраля. Спустя сутки стало известно, что Гражданская гвардия засекретила расследование дела.

По данным СМИ, перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по паспорту Украины , полученному 22 сентября 2023 года. В графе «Место рождения» значился Донецк. Документ зарегистрировали на имя некоего Игоря Шевченко.

Испанские спецслужбы сообщили, что российская сторона якобы причастна к убийству Кузьминова. Однако там не смогли уточнить, о каких именно структурах идет речь.

Убийцы летчика Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет на Украину в 2023 году, использовали российские боеприпасы. Об этом сообщило испанское издание El Periódico.

Вертолеты Убийства Испания

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