Лавров в ответ на заявление Блинкена пожелал американцам «не подавиться»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности ответил на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества с Китаем. Политик заявил, что у стран есть выбор - оставаться за столом международной системы или быть в меню.

«Я бы только пожелал, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», - прокомментировал слова Блинкена Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия давно перестала участвовать в Мюнхенской конференции, потому что она за последние годы превратилась в «междусобойчик», где западные страны сами себя убеждают в собственной «правоте».

Ранее Блинкен обнародовал инструкцию, согласно которой американские сотрудники представительств не должны использовать «проблемные» слова «отец», «мать», «жена» и «муж».Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на это отметила, что работники Госдепа США должны заслужить обращение «люди».