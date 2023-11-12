12 ноября 2023, 15:15

Лавров усомнился в выполнении ЕС обещаний о вступлении Украины

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Заявления европейских чиновников о рассмотрении приема Украины и ответная реакция представителей киевского режима запутали министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в эфире телеканала «Россия 1». Он пояснил, что с трудом понимает диалог, который ведут стороны.

Лавров напомнил, что о начале обсуждения приема Украины заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметившая выполнением страной значительной части рекомендации. Но глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил принять страну без всяких условий.

«С большим трудом все это воспринимаю. Мне кажется, что это игра, продолжение той линии, которой ЕС пользовался после исчезновения Советского Союза», - заявил глава российского МИД.

Министр отметил, что есть еще третья сторона в лице руководства европейских стран, среди которых есть недовольные Украиной. В частности, Венгрия, которая критиковала власти соседней страны за принятие законов, ограничивающих права национальных меньшинств. Пока этот вопрос венгры не поднимали, но о своей обиде не забыли.

Лидеры стран Евросоюза на декабрьском саммите в Брюсселе рассмотрят предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении. Такое заявление на этой неделе сделал президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что для окончательного одобрения заявки необходимо провести ряд реформ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила все же дождаться решения саммита о переговорах. Также она отметила, что это только первый шаг долгого пути для постоянного членства в Евросоюзе.

Евросоюз МИД РФ Украина
12 ноября 2023, 15:11
Число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч
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Число погибших в секторе Газа в результате обострения палестино-израильского конфликта с 7 октября достигло 11 078 человек. Об этом сообщило Управление ООН по гуманитарным вопросам со ссылкой на сведения Минздрава Палестины.

Среди погибших - 3027 женщин и 4506 детей.

По данным ведомства, более 2700 человек, включая 1500 детей, в настоящее время числятся в списках пропавших без вести. Ранения получили почти 28 тысяч жителей палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда сторонники движения ХАМАС вторглись в приграничные израильские города и открыли огонь по мирным жителям, а также захватили в заложники свыше 200 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что полная ответственность за гибель мирных людей в секторе Газа в результате боевых действий лежит на ХАМАС.

Он призвал мировое сообщество не защищать боевиков, которые прикрываются гражданским населением , а также сообщал о готовности страны противостоять всему миру в защиту своей позиции.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
12 ноября 2023, 14:16
Израиль объявил о временном прекращении огня на севере сектора Газа
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Израильские военные временно прекратили боевые действия рядом с лагерем палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом в социальной сети X сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри.

«Израиль приостановил боевые действия в районе Джебалии с 11:00 до 15:00», - написал он.

Эдри уточнил, что эта мера связана с необходимостью эвакуации мирного населения и доставки гуманитарной помощи.

«До 17:00 заработает гуманитарный коридор для жителей северных районов анклава по дороге Салах эд-Ди до больницы „Аш-Шифа“», - добавил пресс-секретарь Армии обороны Израиля.

В воскресенье палестинский Минздрав сообщил, что в больнице «Аш-Шифа» в результате ударов Израиля столкнулись с нехваткой кислорода, из-за чего скончались пять человек из отдела отделения интенсивной терапии.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что не исключают нанесения ударов по южным районам сектора Газа, если появится такая необходимость.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 13:58
Названо число эвакуированных из сектора Газа россиян
РИА «Новости»
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Более 60 россиян покинули палестинский сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и оказались на территории Египта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Египет МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 13:50
Эрдоган призвал к реформе ООН
РИА «Новости»
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Кризис на Ближнем Востоке явно показал слабость и бесполезность ООН и других общемировых организаций, которые ничего не смогли сделать, чтобы остановить истребление палестинцев в секторе Газа. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

С инициативой реформы Совета Безопасности ООН на 78-й сессии Генеральной ассамблеи организации выступил президент США Джо Байден. Он заявил, что число постоянных членов Совбеза нужно расширить, чтобы преодолеть регулярные тупики, в который заходят участники обсуждения вопросов, которые касаются всего мира.

Он подчеркнул, что действующая структура оказалась бессильна перед лицом массовых убийств мирного населения, поэтому ее необходимо изменить.

«ООН необходимо реформировать. Созданная после Второй мировой войны система должна стать более функциональной и получить возможности сдерживания. Это нужно, чтобы в конечном счете предотвратить распад и исчезновение организации», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что будущее мира и жизни народов нельзя оставлять на милость пяти стран, имеющих право вето в Совете Безопасности. Эти правила необходимо пересмотреть и внести в них изменения.

Кризис на Ближнем Востоке явно показал слабость и бесполезность ООН и других общемировых организаций, которые ничего не смогли сделать, чтобы остановить истребление палестинцев в секторе Газа. Как сообщило агентство Anadolu , с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Эрдоган ООН

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