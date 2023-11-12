Лавров усомнился в выполнении ЕС обещаний о вступлении Украины

Лавров напомнил, что о начале обсуждения приема Украины заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметившая выполнением страной значительной части рекомендации. Но глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил принять страну без всяких условий.

«С большим трудом все это воспринимаю. Мне кажется, что это игра, продолжение той линии, которой ЕС пользовался после исчезновения Советского Союза», - заявил глава российского МИД.

Министр отметил, что есть еще третья сторона в лице руководства европейских стран, среди которых есть недовольные Украиной. В частности, Венгрия, которая критиковала власти соседней страны за принятие законов, ограничивающих права национальных меньшинств. Пока этот вопрос венгры не поднимали, но о своей обиде не забыли.

Лидеры стран Евросоюза на декабрьском саммите в Брюсселе рассмотрят предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении. Такое заявление на этой неделе сделал президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что для окончательного одобрения заявки необходимо провести ряд реформ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила все же дождаться решения саммита о переговорах. Также она отметила, что это только первый шаг долгого пути для постоянного членства в Евросоюзе.