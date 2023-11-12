Лавров упрекнул западных лидеров в хамстве

Таким образом глава ведомства ответил на вопрос о своем отношении к публикации агентства Bloomberg, в которой авторы назвали Казахстан «задним двором России».

«Дело не только в изданиях. Лидеры западных стран, которых на данный исторический период избрал народ, тоже позволяют себе достаточно хамские высказывания», - сказал он.

Лавров отметил, что Евросоюз не скрывает своих стремлений сдерживать Россию и пытаться «вытолкнуть» из Средней Азии.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал глупостью формулировку «Казахстан - задний двор Путина». Он подчеркнул, что оба государства выстраивают свои отношения на взаимоуважении интересов друга друга, а также напомнил, что Казахстан является самодостаточной и суверенной республикой.