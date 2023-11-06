Лавров упрекнул англосаксов в развязывании большой войны на Ближнем Востоке
Англосаксонские страны начали подталкивать Ближний Восток к большой войне. Об этом на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне, мы это видим сейчас», - сказал он.
Глава ведомства отметил, что эта линия западных стран прослеживается на Украине, в Сирии, Ливии и Ираке.
«Результатами подобной политики являются всплеск экстремизма и терроризма, многомиллионные потоки беженцев, разрушенные семьи и изломанные человеческие судьбы», - добавил министр.