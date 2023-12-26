26 декабря 2023, 13:16

Лавров указал на желание многих стран установить партнерские связи с БРИКС

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Около 30 стран планируют установить партнерские связи с БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время брифинга, трансляцию которого провела пресс-служба МИД.

«Помимо тех стран, кто уже пополнил ряды членов нашего объединения, на сегодня установить партнерские связи с БРИКС хотят около 30 государств», - отметил дипломат.

Лавров добавил, что в Латинской Америке, несмотря на позицию Аргентины, сохранился интерес к БРИКС. По мнению министра, работа объединения станет более многогранной, когда в организацию начнут вступать другие страны. Он также напомнил, что Аргентина решила взять «тайм-аут на раздумья» по этому вопросу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала расширение БРИКС холодным душем для Запада. По ее словам, ряд стран решили развиваться, опираясь на международное право и выбирая в качестве ориентира сотрудничество с другими государствами. В расширенном составе БРИКС начнет работать с 1 января 2024 года.

Аргентина Сергей Лавров Россия МИД РФ БРИКС
26 декабря 2023, 14:31
Захарова указала на жесткое условие Запада перед Сербией
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Западные страны поставили Сербию перед непростым выбором, заставляя страну отказаться от сотрудничества с Россией. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

По словам дипломата, Сербия оказалась перед жестким условием - отдавать предпочтение не гармоничному сочетанию путей развития в соответствии с национальными интересами населения страны, а выбирать между Западом и Россией. Сейчас же вопрос, с точки зрения Захаровой, сформулировали по-другому и поддержку российской стороны исключили.

«Последние корректировки - мне кажется, они вообще как ультиматум звучат: что угодно, только не с Россией», - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что в такие же рамки в свое время загнали Украину.

Вечером 24 декабря сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» устроили беспорядки в Белграде. Таким образом они выразили несогласие с итогами внеочередных парламентских выборов, на которых победила коалиция «Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться».

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко указывал на роль Запада в этих беспорядках. По словам дипломата, западные страны раскручивают в Сербии протесты по стандартным лекалам.

Мария Захарова Сербия Запад МИД РФ
26 декабря 2023, 14:24
Двух сотрудников посольства Франции в Баку объявили персонами нон грата
Unsplash
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Двух работников французского посольства в Баку объявили персонами нон грата. Им предписали покинуть Азербайджан в течение 48 часов, сообщили в пресс-службе МИД страны.

Посла Франции Анн Буайон 26 декабря вызвали в ведомство, где выразили серьезный протест деятельности, противоречащей Венской конвенции 1961 года. Двух дипломатов объявили персонами нон грата.

«Соответствующая нота МИД Азербайджана была вручена послу Франции», - сообщили представители ведомства.

МИД России ранее объявил персонами нон грата американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Они вели незаконную деятельность, поддерживали связь с задержанным россиянином Робертом Шоновым и давали ему указания вести подрывную деятельность.

Позже власти США захотели выслать из страны двух сотрудников российского посольства , но не смогли обосновать свое решение. Американская дипломатия показала себя с худшей стороны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломатия Франция Азербайджан
26 декабря 2023, 13:37
Американская армия получит новую винтовку XM7
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В следующем году подразделения американской армии получат новые штурмовые винтовки XM7 и пулеметы XM250. Их создали в рамках программы Next Generation Squad Weapon. Об этом сообщило РИА «Новости».

Разработкой XM7 занималась компания SIG Sauer. Для него использовали патрон калибра 6,8 на 51 миллиметр. По убойному эффекту его сравнивают с калибром 7,62 на 51 миллиметр. При этом новый патрон легче и меньше.

XM7 с патроном весит 3,8 килограмма. Он тяжелее привычного для американского солдата оружия М4. С глушителем XM7 достигает до 4,4 килограмма. Магазин включает 20 патронов.

Еще одной отличительной особенностью XM7 от M4 стала система управления огнем XM157. Она включает в себя прицел, лазерный дальномер, баллистический вычислитель и компас. Система XM157 автоматически вносит нужные поправки во время стрельбы.

США Стрельба Оружие Армия
26 декабря 2023, 11:03
Япония захотела возобновить соглашение с Россией по Курилам
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Очередные межправительственные консультации по вылову рыбы в районе Курильских островов не провели и квоту не согласовали. Министр иностранных дел Японии Еко Камикава заявила, что ее страна рассчитывает добиться возобновления переговоров и соглашения о рыбном промысле. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Правительство Японии продолжит работать в отношении России для осуществления промысла на основании соглашения», - сказала она.

Министр заявила, что японская сторона пыталась на разных уровнях согласовать с Россией проведение консультаций и возобновление рыбного промысла. По словам Еко Камикавы, положительной реакции не последовало.

Соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов заключили 21 февраля 1998 года. Каждый год на межправительственных консультациях утверждали квоту на вылов рыбы. В январе 2023 года МИД России объявил посольству Японии, что дату очередной встречи согласовать не смогли.

Рыболовный промысел Японии пострадал из-за антироссийских санкций. Рыбаки потребовали, чтобы правительство компенсировало им затраты.

Дипломатия Япония Международные отношения Россия

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