Лавров указал на схватку России и Европы цитатой Тютчева

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Лавров зачитал слова поэта, которые тот написал для жены на французском языке. Тютчев рассуждал о судьбе России после начала Крымской войны 1853–1856 годов.

«Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 30 лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи», - сказал он.

По словам дипломата, Россия до сих пор продолжает предпринимать все усилия для того, чтобы планы Запада по сокрушению страны не материализовались.

Ранее на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Лавров заявил, что Россия не станет уговаривать президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры.

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