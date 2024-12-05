Лавров указал на бесполезность ОБСЕ

«Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения», - сказал он.

Лавров считает, что в осуществляемой организацией политике «не остается места сотрудничеству и безопасности». Министр уличил ОБСЕ в «гробовом молчании» о действиях властей Украины, в частности, о притеснении русского языка в стране. При этом он считает, что организация могла бы стать точкой сбора интересов членов европейского пространства.

Ранее глава МИД РФ заявил, что члены НАТО без стеснения говорят о возможности нанесения превентивных ударов по российским объектам. Как отметил Лавров, свои истинные намерения альянс «оглашает уже публично».