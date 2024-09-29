29 сентября 2024, 08:06

Лавров удивился участию Швейцарии во встрече «Друзей мира»

РИА «Новости»
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Участие Швейцарии в формате «Друзей мира», созданным по инициативе Бразилии и Китая для урегулирования украинского конфликта, является странным с учетом отхода властей этой европейской страны от принципов нейтралитета. Об этом на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В мае 2024 года Бразилия и Китай опубликовали совместный консенсус по политическому урегулированию кризиса на Украине из шести пунктов, их одобрили более 110 стран.

«Одного только я вот не понимаю: как на этой встрече оказались Швейцария и Франция? Швейцарцев нельзя считать нейтральными очень давно. А Франция состоит в НАТО, передает ракеты и дальнобойное вооружение. Странно узнавать, что там были эти люди», - сказал глава МИД.

Лавров позднее добавил, что китайские коллеги объяснили ему присутствие указанных их стран в формате «Друзей мира».

«Говорят, что очень сильно они просились. Поэтому их решили коллективно пригласить в качестве наблюдателей», - отметил он.

Ранее Лавров обвинил Зеленского в хамстве при оценке мирного плана Китая.

Сергей Лавров Швейцария
28 сентября 2024, 21:39
Операция ЦАХАЛ по ликвидации главаря «Хезболлы» попала на видео
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Во время бомбардировки Ливана погиб лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла. Военную операцию показала пресс-служба Армии обороны Израиля.

На видео попали взлет и возвращение истребителя F-15I, который, как сообщил ЦАХАЛ, участвовал в ударах по центральному штабу Хезболлы в Ливане и ликвидации Насраллы. Кроме того, армейская пресс-служба опубликовала радиопереговоры командующего ВВС Израиля Томера Бара и командующего 69-й эскадрильей.

«Мы доберемся до всех и везде», - сказал пилот.

«Хезболла» подтвердила смерть Насраллы. Израильская авиация сбросила на его бункер несколько десятков бомб. После его гибели в безопасное место эвакуировался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Кроме Насраллы при последних бомбардировках в Бейруте погибли командир воздушных сил «Хезболлы» Мухаммед Хусейн Срур, командующий ракетными войсками движения Ибрагим Кубейси и другие военачальники.

Авиация Израиль Истребители Видео Войны Ливан
28 сентября 2024, 20:23
Стало известен возможный преемник ликвидированного главы «Хезболлы»
Global Look Press
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Организацию «Хезболла» после ликвидации Хасана Насраллы может возглавить его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин. Такое предположение высказали источники в израильском Минобороны, сообщила газета The New York Times.

Сафи ад-Дин - ключевая фигура в политической и социальной деятельности «Хезболлы». При этом он был одним из немногих высокопоставленных лидеров движения, кто не присутствовал на месте удара, в результате которого был убили Насраллу и других командиров.

Предполагается, что Сафи ад-Дин в ближайшее время может занять должность генерального секретаря «Хезболлы». Такого мнения придерживаются три высокопоставленных собеседника газеты.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию Насраллы и нескольких его соратников в результате мощного удара по Бейруту.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство лидера «Хезболлы» совершили по указанию США.

Израиль Убийства Военные
28 сентября 2024, 18:07
В МИД назвали убийство Насраллы политическим
РИА «Новости»
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В российском МИД осудили политическое убийство Израилем лидера «Хезболла» Хасана Насраллы и призвали к незамедлительному прекращению боевых действий. Заявление внешнеполитического ведомства привела его пресс-служба.

«Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», - отметили в министерстве.

Израиль Убийства МИД РФ Ближний Восток
28 сентября 2024, 17:10
Иран обвинил в убийстве Насраллы США
РИА «Новости»
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Убийство лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы произошло по команде США. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его слова привело государственное телевидение исламской республики.

«Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за убийство лидера „Хезболлы“», - сказал Пезешкиан.

О гибели одного из основателей «Хезболлы» после мощного удара по Бейруту стало известно 28 сентября. В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что, кроме Насраллы, погибли командующий южным фронтом движения Али Карки и другие командиры.

Подтвердив эту информацию, движение пообещало продолжит борьбу с Израилем, но уже более жестко.

По данным издания Ynet , израильские военные сбросили 85 бомб на бункер в Бейруте. В этот момент в нем находился Насралла.

США Убийства Иран

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