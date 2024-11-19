19 ноября 2024, 17:39

Лавров удивился повышенному вниманию к его рукопожатию с Макроном

Global Look Press
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Приветствие представителей двух стран, между которыми есть противоречия, — абсолютно нормальная ситуация. Об этом в ходе пресс-конференции в Рио-Де-Жанейро заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20.

Приветствие представителей двух стран, между которыми есть противоречия, - абсолютно нормальная ситуация. Об этом в ходе пресс-конференции в Рио-Де-Жанейро заявил министр иностранных дел Сергей Лавров , комментируя рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что давно знаком с лидером Франции и ничего странного в том, чтобы поприветствовать его на публичном мероприятии, не увидел.

«Если люди знакомы, если между ними, между странами, которые они представляют, глубокие противоречия, но эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, абсолютно нормально поздороваться друг с другом», - заявил Лавров.

Министр добавил, что считает неадекватным поведение ряда западных дипломатов, которые шарахались от участников российской делегации в кулуарах.

О встрече Сергея Лаврова и президента Франции Эммануэля Макрона на проходящем в Бразилии саммите G20 сообщило агентство Bloomberg, уточнив, что при встрече лидеры делегации двух стран пожали друг другу руки.

Встреча представителей 20 ведущих стран мира завершится во вторник, 19 ноября. Главной ее темой стали борьба с бедностью, вопросы экологии и поиски совместных решений перед глобальными вызовами и кризисами.

Саммиты Дипломатия Сергей Лавров Бразилия G20 Эммануэль Макрон
19 ноября 2024, 07:57
Трамп пообещал провести массовые депортации нелегальных мигрантов
РИА «Новости»
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Одержавший победу на выборах президента США Дональда Трамп признался, что планирует реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и режима чрезвычайного положения. Об этом он написал на странице в социальной сети Truth Social.

«Правда!!!» - написал политик, подтверждая заявление главы организации Judicial Watch Тома Фиттона.

Фиттон ранее отмечал, что новая администрация Белого дома под руководством Трампа хочет использовать военные активы для проведения депортаций и объявить режим ЧС.

Тема массовых депортаций для Трампа была одной из основных на предвыборной кампании. Он уже вводил режим ЧС в свой первый президентский срок, чтобы передать деньги Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.

Выборы президента США прошли 5 ноября, Трамп вернулся на пост спустя четыре года.

США Мигранты Дональд Трамп
19 ноября 2024, 02:09
Захарова высмеяла неистребимую тягу к гетто у Германии
РИА «Новости»
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Полиция Берлина посоветовала евреям и людям нетрадиционной сексуальной ориентации* избегать районов, где проживают «люди арабского происхождения, симпатизирующие террористическим группировкам». Сколько бы лет не прошло, а тяга к гетто в Европе неистребима, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, на остальных жителей Берлина полиции, вероятно, наплевать, как и в целом на безопасность столицы Германии.

Захарова задалась вопросом, почему немецкие правоохранители не способны обезвредить террористов, предположив, что все бюджетные деньги ушли президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Проходят столетия, меняются технологии, „развитая Европа“ переживает взлеты и падания, а тяга к гетто неистребима», - подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала сообщения в западных СМИ, что США, Франция и Великобритания разрешили Киеву бить поставленными ракетами ATACMS, SCALP и STORM SHADOW вглубь России.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Германия Терроризм Мария Захарова Россия МИД РФ
18 ноября 2024, 22:12
Лукашенко наказал белорусских силовиков за поведение на протестах
РИА «Новости»
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Более 20 белорусских силовиков во время подавления протестов в 2020 году совершили противоправные действия. Спустя четыре года президент Александр Лукашенко лишил их воинских званий, сообщила пресс-служба главы государства.

Указ № 425 «О лишении воинских и специальных званий» Лукашенко подписал 18 ноября. К этому моменту 21 военнослужащий и сотрудник силовых ведомств уже не занимали своих постов. Президент поручил лишить их воинских и специальных званий.

«В период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году они совершили противоправные действия, которые несовместимы со статусом военнослужащего», - сообщила пресс-служба.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года.

Для разгона демонстрантов силовики применили спецсредства и технику.

Белоруссия Военные Александр Лукашенко Протесты после выборов в Белоруссии
18 ноября 2024, 21:05
Власти Абхазии вышли на переговоры с оппозицией
РИА «Новости»
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Представители оппозиции и действующие власти Абхазии встретились для переговоров в здании Министерства обороны республики для обсуждения дальнейшей ситуации по выходу из кризиса, который охватил страну после акций протеста. Об этом сообщил Telegram-канал «Республика».

По данным авторов, оппозиционные силы представили руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, депутат парламента Кан Кварчи и председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.

Правительство Абхазии направило для диалога вице-президента Бадру Гунбу, главу государственного таможенного комитета Отара Хецию и члена общественной палаты Давида Пилию.

«Переговоры начались», - говорится в сообщении.

Премьер-министр республики Александр Анкваб в беседе с журналистами заявил, что переговоры проходили на протяжении всего понедельника, 18 ноября.

«Надеюсь, в итоге будет информация, которая будет интересна для наших граждан», - привел заявление главы правительства Абхазии «Интерфакс».

Протесты в Абхазии начались на прошлой неделе после внесения на рассмотрение в парламент проекта инвестиционного соглашения с Россией. Документ предусматривал чрезвычайно низкие налоги для российских компаний, готовых вложить свои средства в развитие проектов на территории республики.

Оппозиционные силы назвали соглашение невыгодным и вышли на акции протеста, в ходе которых захватили здание парламента. В своих требованиях они потребовали отставки действующего президента республики Аслана Бжании и проведения новых выборов. После требования выросли до отставки всего правительства.

Абхазия Переговоры Оппозиция Протесты в Абхазии

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