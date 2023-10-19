Лавров сообщил Ким Чен Ыну о готовности Путина выполнить все договоренности с КНДР

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Министр добавил, что работа уже началась. В ноябре в Пхеньяне запланировано десятое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках подготовки к мероприятию сопредседатели комиссий РФ и КНДР провели встречу в Москве и наметили шаги по продвижению к поставленным целям.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились», - сказал Лавров Ким Чен Ыну.

Ранее глава МИД РФ пригласил своего северокорейского коллегу Цой Сон Хи посетить Москву в удобное время. Во время переговоров стороны также обсудили вопросы развития двусторонних отношений.