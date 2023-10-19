Лавров сообщил Ким Чен Ыну о готовности Путина выполнить все договоренности с КНДР
Президент России Владимир Путин в устном послании лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну подтвердил готовность выполнить все достигнутые ранее договоренности. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.
Министр добавил, что работа уже началась. В ноябре в Пхеньяне запланировано десятое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках подготовки к мероприятию сопредседатели комиссий РФ и КНДР провели встречу в Москве и наметили шаги по продвижению к поставленным целям.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились», - сказал Лавров Ким Чен Ыну.
Ранее глава МИД РФ пригласил своего северокорейского коллегу Цой Сон Хи посетить Москву в удобное время. Во время переговоров стороны также обсудили вопросы развития двусторонних отношений.