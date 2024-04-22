Лавров сделал предупреждение Западу о прямом столкновении ядерных держав

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Эту тему глава МИД поднял в приветствии участникам Московской конференции по нераспространению, организуемой Центром энергетики и безопасности, отметив, что эта встреча проходит в непростых условиях.

По оценке Лаврова, кризис системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения на сегодня показывает деградацию в области международной безопасности. И ее, заметил Лавров, можно назвать беспрецедентно глубокой.

«США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России „стратегическое поражение“, готовы и далее сдерживать нашу страну до „последнего украинца“», - указал министр.

При этом, по его словам, Запад опасно балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что может привести к катастрофическим последствиям.

Особое беспокойство вызывает то, что именно «тройка» западных ядерных государств входит в число ключевых спонсоров властей Украины , продолжил он. Эти же страны выступают и главными инициаторами различных провокационных шагов.

«Видим в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности», - добавил глава МИД.