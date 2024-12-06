Лавров рассказал про отношения между РФ и США

«Я бы не сказал, что РФ и США находятся в состоянии войны. В любом случае, это не то, чего мы хотим», - сказал он.

По словам Лаврова, в Кремле хотели бы иметь нормальные отношения со всеми государствами, особенно «с такой великой страной, как США». Глава МИД напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно уважительно высказывался в адрес истории США и их мировым достижениям.

«Мы не видим причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», - добавил Лавров.

Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Запись длится 81 минуту.