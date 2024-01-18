Лавров рассказал об «отбившемся от рук» Зеленском

Вопросы безопасности в Евразии необходимо решать без участия внерегиональных игроков, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Такую точку зрения министр выразил, выступая на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

Лавров также обратил внимание на важность развития взаимовыгодных экономических проектов и обеспечение военно-политической безопасности в Евразии.

«Мы выступаем за то, чтобы эта задача решалась странами континента без попыток внерегиональных государств внедряться в эти процессы», - подчеркнул глава МИД.

Также министр затронул в своем выступлении и тему БРИКС, отметив очень большое будущее у объединения. В сближении с ним заинтересованы около 30 стран, напомнил он.

«Россия, которая с 1 января выступила в права председателя БРИКС , будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу», - добавил Лавров.