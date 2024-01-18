Лавров рассказал об «отбившемся от рук» Зеленском
Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время начал все чаще «отбиваться от рук» своих западных кураторов. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Таким образом глава МИД ответил на вопрос о вероятном проведении президентских выборов на Украине.
«Само голосование, как и избирательная компания поможет привести Зеленского в русло интересов западных стран, потому что он начал отбиваться от рук все чаще», - сказал Лавров.