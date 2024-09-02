02 сентября 2024, 19:05

Лавров рассказал о стремлении Запада «развалить» Россию

РИА «Новости»
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Западные страны на протяжении долгого времени пытались «развалить» Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».

Он рассказал, что Западу удобно иметь вместо России угасающее, зависимое и вымирающее пространство. Дипломат отметил, что антироссийская коалиция насчитывает порядка 50 стран.

По его словам, западные государства хотят, чтобы Россия утратила свои самостоятельность и силу, поэтому не прекращают вредить ей.

«История повторяется. Сегодня 50 стран собраны против России. Тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского и не только суть, а даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии», - заключил Лавров.

Ранее министр обратился с напутственным словом к учащимся Подмосковья. Он назвал период учебы в школе важнейшим в жизни человека и напомнил выпускникам, что в ближайшее время им придется определиться с тем, какую профессию выбрать. Он пожелал учащимся успехов, а России - победы.

Сергей Лавров Россия Запад МИД РФ
02 сентября 2024, 16:36
Тайвань предложил Китаю «забрать» земли у России
Global Look Press
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Если претензии Китая к Тайваню касаются территориальной целостности, то он должен «забрать» земли у России. Об этом заявил глава администрации Тайваня Лай Цзин-дэ, чьи слова привело агентство Reuters.

Речь идет о территориях, переданных Российской империи китайской династией Цин в XIX веке. Цзин-дэ напомнил об Айгунском договоре 1858 года, согласно которому Россия получила обширный участок земли Дальнего Востока.

«Почему бы не вернуть „оккупированные“ Россией земли, которые были подписаны по Айгунскому договору?» - заявил политик.

Управление по делам Тайваня в Китае не прокомментировало слова Цзин-дэ, сообщили «Известия».

Ранее власти КНР ввели санкции против ряда американских военно-промышленных компаний, которые продавали Тайваню оружие. Поставки нарушили «принцип одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике.

Россия Китай Тайвань
02 сентября 2024, 16:35
Американец уснул на рельсах и чуть не потерял руку из-за поезда
Unsplash
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Житель Мичигана уснул на рельсах. Проезжавший по этим путям грузовой поезд двигался с небольшой скоростью и быстро остановился, мужчина чуть не лишился руки. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Руку американца зажало между колесом, осью локомотива и частью мотора поезда. Место ЧП находилось на холме, поэтому спасателям пришлось добираться к путям с помощью лестниц. Они не могли освободить руку 20-летнего мужчины и собирались ее ампутировать, но в последний момент ее все-таки удалось вытащить. По информации телеканала, спасательная операция заняла два часа.

В августе в Новосибирске дежурная по переезду спасла от несущегося поезда рассеянную женщину, которая стояла рядом с железнодорожными путями и не заметила предупреждений. Железнодорожница оттолкнула ее буквально за несколько секунд до того, как проехал состав.

Ранее в Амурской области поезд сбил трех пьяных мужчин, сообщил RT. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. Двое из мужчин погибли.

США Поезда
02 сентября 2024, 14:13
Еще одна страна подала заявку на вступление в БРИКС
РИА «Новости»
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Турция официально подала заявку на вступление в объединение БРИКС. Об этом сообщил источник Bloomberg.

«Новый дипломатический шаг страны отражает ее стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире», - заявили авторы материала.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что страна может стать процветающей, сильной, престижной и эффективной, если улучшит свои отношения с Востоком и Западом.

В октябре в Казани пройдет саммит БРИКС. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит мероприятие , сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Всего в саммите планируют поучаствовать около 30 делегаций. Столицу Татарстана для проведения мероприятия выбрали не случайно - в Казани есть все необходимое , чтобы организовать встречу мировых лидеров на достойном уровне, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Турция БРИКС
02 сентября 2024, 12:13
Лопес впервые вышла в свет после подачи заявления на развод с Аффлеком
Global Look Press
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Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после подачи заявления на развод с Беном Аффлеком. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Актрису заметили в Беверли-Хиллз. Источник издания сообщил, что 55-летняя Лопес вышла в свет в белом укороченном топе с открытыми плечами и глубоким вырезом на груди, а также в расклешенных джинсах. Образ она дополнила босоножками телесного цвет, сумкой и очками.

Лопес и Аффлек подали на развод летом 2024 года, спустя два года брака. До 2020 года пара встречалась несколько лет в начале 2000-х, они даже сообщали о помолвке.

Ранее инсайдер издания Page Six рассказал, что дети Лопес и Аффлека от предыдущих браков отнеслись к разводу спокойно. Лопес подала документы в Верховный суд округа Лос-Анджелес для бракоразводного процесса с актером 21 августа. Певица уведомила судью о том, что ее отношения с мужем закончились в конце апреля 2024 года.

Громкие разводы Дженнифер Лопес

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