Лавров рассказал о попытках Байдена подставить Трампа

Глава МИД России напомнил, что за время правления Байдена российско-американским отношениям нанесли огромный ущерб. И администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предстоит начинать работу со сложного старта.

«Администрация Трампа в свою первую каденцию тоже нанесла серьезный ущерб, в том числе потому, что Обама оставил такое наследство, на которое пришел Трамп со своими людьми. Команда Обамы поставила наши отношения в позицию не самого лучшего старта. И сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое», - пояснил Лавров.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Избранный президент США прилетел в Вашингтон для подготовки к церемонии.