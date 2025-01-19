19 января 2025, 11:45

Лавров рассказал о попытках Байдена подставить Трампа

РИА «Новости»
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Администрация действующего президента США Джо Байдена оставит проблемное наследство команде Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров с беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Глава МИД России напомнил, что за время правления Байдена российско-американским отношениям нанесли огромный ущерб. И администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предстоит начинать работу со сложного старта.

«Администрация Трампа в свою первую каденцию тоже нанесла серьезный ущерб, в том числе потому, что Обама оставил такое наследство, на которое пришел Трамп со своими людьми. Команда Обамы поставила наши отношения в позицию не самого лучшего старта. И сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое», - пояснил Лавров.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Избранный президент США прилетел в Вашингтон для подготовки к церемонии.

США Сергей Лавров Дональд Трамп Россия Джо Байден
19 января 2025, 11:12
Команда Трампа задумала смену власти в Венесуэле
Global Look Press
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Команда Дональда Трампа намерена добиться смещения Николаса Мадуро с должности президента Венесуэлы. Об этом Axios сообщили источники из окружения избранного президента США.

Советники Трампа на условиях анонимности рассказали, что будущая администрация Белого дома намерена сменить власть в Венесуэле без военного вмешательства. Они хотят повторить сирийский сценарий, который привел к отставке главы восточного государства Башара Асада.

«Мы бы точно не возражали, если бы Мадуро стал соседом Асада в Москве», - сказал собеседник Axios.

Ранее глава Венесуэлы жестко осудил Соединенные Штаты за снятие запрета с Украины на удары вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Николас Мадуро объяснил это тем, что американское правительство вступило в фазу империалистического безумия и мести.

США Венесуэла Николас Мадуро Дональд Трамп
19 января 2025, 10:56
Зеленского поставили на место на Западе после слов о России
Global Look Press
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Геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил Владимира Зеленского во лжи после его заявления о России. Об этом он написал в социальной сети X.

Зеленский на этой неделе заявил, что Запад якобы не осознал, что Россия «не остановится на Украине и пойдет дальше».

«Россия не сделает этого, если не столкнется с экзистенциальной угрозой», - заявил Малинен.

Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном отмечал, что страна не намерена нападать на НАТО, поскольку в этом нет смысла.

Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску заявлял, что Североатлантический альянс пытается навязать свои правила Евросоюзу и спровоцировать новую мировую войну в регионе.

Избранного президента США Дональда Трампа назвали первым политиком, честно признавшим лживость НАТО о нерасширении.

Владимир Зеленский Россия Запад
19 января 2025, 10:31
TikTok заблокировали в США
Global Look Press
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Приложение социальной сети TikTok для смартфонов перестало открываться у пользователей в США. Оно исчезло из магазина приложений App Store.

Пользователи TikTok в США ранее начали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в стране.

В соцсети X пользователи TikTok стали публиковать скриншоты из приложения с уведомлением от компании ByteDance.

«В США приняли закон, который запретил работу TikTok. К сожалению, на данный момент вы не можете использовать TikTok. Нам повезло, что избранный президент Дональд Трамп после вступления в должность будет работать над восстановлением доступа», - отметили в компании.

Вступающий в должность с 20 января Трамп отмечал, что сам примет решение по судьбе TikTok.

США TikTok
19 января 2025, 10:30
Израиль отказался прекращать огонь в секторе Газа до передачи списка заложников
Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ не приступать к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

В ночь на 19 января Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности. Его основной темой стала задержка в получении перечня заложников, которых должно освободить движение ХАМАС.

«Премьер-министр поручил ЦАХАЛ, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 08:30, не начнется, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников», - написал Гендельман.

Соглашения о перемирии Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли спустя 15 месяцев боевых действий. Оно должно было вступить в силу 19 января в 09:30 по московскому времени.

Накануне хуситы ударили по зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве баллистической ракетой «Зульфикар». Это произошло до официального вступления перемирия в силу, но уже после заключения договоренности об этом.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху

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