Лавров рассказал о об интересе Запада к радиусу поражения «Орешника»

Журналисты привели предварительные оценки экспертов. По их мнению, в случае размещения «Орешника» в Белоруссии в радиус поражения попадет вся территория Европы и военные базы альянса на Ближнем Востоке.

«Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну, я уверен, что западные тоже считают», - сказал в ответ Лавров.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» на территории республики в ответ на решение США и Германии разместить американские ракеты средней и меньшей дальности в ФРГ. Российский лидер назвал это возможным, причем это может произойти уже в 2025 году.

Ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону Лавров заявил, что Россия готова пойти на все ради собственной безопасности.