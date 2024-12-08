Лавров рассказал о об интересе Запада к радиусу поражения «Орешника»
Западные специалисты изучают, какие военные объекты НАТО будут находиться в радиусе поражения ракетной системы «Орешник» при ее размещении в Белоруссии. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Дохе. Его слова привело РИА «Новости».
Журналисты привели предварительные оценки экспертов. По их мнению, в случае размещения «Орешника» в Белоруссии в радиус поражения попадет вся территория Европы и военные базы альянса на Ближнем Востоке.
«Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну, я уверен, что западные тоже считают», - сказал в ответ Лавров.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» на территории республики в ответ на решение США и Германии разместить американские ракеты средней и меньшей дальности в ФРГ. Российский лидер назвал это возможным, причем это может произойти уже в 2025 году.
Ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону Лавров заявил, что Россия готова пойти на все ради собственной безопасности.