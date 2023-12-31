Лавров рассказал, как президентские выборы в США повлияют на отношения с Россией

По его словам, США видят в России угрозу вне зависимости от того, какой лидер будет стоять у власти в Штатах. Глава МИД отметил, что в случае победы кандидата от Республиканской партии улучшения отношений между государствами ждать не стоит.

«Нам по большому счету все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США», - указал Лавров.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал , что США не изменят свою внешнюю политику в случае избрания Дональда Трампа президентом. Он назвал смешными разговоры об отказе финансирования Украины после американских выборов и напомнил об уже принятом оборонном бюджете.

Эксперт выразил сомнения в том, что Трампу удастся выдвинуться в президенты. Он напомнил, что против экс-лидера США ранее возбудили уголовное дело.