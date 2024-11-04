Лавров раскрыл планы НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион

Входящие в НАТО страны заявили претензии на ведущую роль альянса не только на своей территории, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), к которому не имеют никакого отношения. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Он подчеркнул, что о будущих планах НАТО можно узнать из декларации, принятой на саммите лидеров входящих в альянс стран.

«Получается, что для защиты территории своих членов этот „оборонительный“ альянс вознамерился вести эти „оборонительные“ бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов» - заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что такое решение продвинули США, которые уже приступили к внедрению военной инфраструктуры в акватории Тихого океана, чтобы усилить давление на Россию, Китай и КНДР. Лавров добавил, что всем наблюдателям уже понятно, что это путь в никуда, но последствием такой политики станет подрыв архитектуры безопасности и сотрудничества стран региона.

Во второй половине октября представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ли Си выступил с жесткой критикой военно-морских сил США и Канады , чьи эсминец и сторожевой корабль проследовали через Тайваньский пролив. Ли Си подчеркнул, что своим поведением западные страны создали хаос в акватории и подорвали стабильность в регионе.