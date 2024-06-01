01 июня 2024, 16:53

Лавров раскритиковал Германию за циничное заявление о блокадниках

РИА «Новости»
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Заявления правительства Германии о том, что выплаты полагаются только блокадникам еврейской национальности, стали примером цинизма и несправедливости. Об этом в интервью проекту «Без срока давности» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что российская сторона обратилась к немецким властям и потребовала от них установить справедливость в вопросе выплат блокадникам. Лавров напомнил, что все люди, пережившие блокаду Ленинграда, страдали одинаково. В ответ власти ФРГ заявили, что по закону компенсации полагаются только жертвам Холокоста, и поэтому блокадникам не выделят никаких выплат.

«Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало», - добавил Лавров.

Он сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с президентом Германии, но это никак не повлияло на ситуацию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся национальной сегрегацией. По ее мнению, идеи нацизма продолжают влиять на политику Германии.

Германия Сергей Лавров Россия МИД РФ
01 июня 2024, 17:19
«Пушка выстрелила». США оказались на пороге гражданской войны
РИА «Новости»
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Бывшего американского лидера Дональда Трампа признали виновным по делу о фальсификации документов, связанных с выплатами порноактрисе за молчание. Официально приговор огласят 11 июля. Громкий скандал разразился перед президентскими выборами в США. Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в интервью 360.ru рассказал о нескольких вариантах развития событий в стране.

Дональд Трамп рискует стать первым в истории экс-президентом США, осужденным по уголовному делу. Сам политик утверждает, что невиновен в преступлении и назвал вердикт присяжных «позорным».

Кто окажется у власти? После вынесения приговора избиратели и элитные группировки начнут разбираться со своими настроениями. В сложившейся ситуации, отметил политолог, возможны разные варианты.

«Конечно, группировка, которая все-таки решила: „Давайте мы Трампа осудим, а потом посмотрим, что будет“, рассчитывала, что рейтинги сразу упадут», - поделился Дробницкий.

Однако не все так однозначно. Кроме того, некоторые демократы могут предложить «убрать» и Трампа, и Байдена для спасения страны. Эти настроения уже прослеживались накануне вердикта в зарубежных СМИ, отметил Дробницкий.

«Может возникнуть дополнительный импульс: „Давайте уберем обоих“ и ставим спасителя республики. Приведет его, скорее всего, [44-й президент США Барак] Обама», - добавил политолог.

«Пушка выстрелила» По словам Дробницкого, реальная борьба за власть в Соединенных Штатах началась, как только присяжные по делу Трампа сказали «виновен».

Дональд Трамп Джо Байден
01 июня 2024, 15:42
Южную Корею снова атаковали воздушные шары с навозом
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КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и навозом. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на военных из Сеула.

Жителей попросили не прикасаться к объектам и сообщить о них военнослужащим или полицейским.

«Во вторник и среду Северная Корея отправила на Юг около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами», - напомнили авторы материала.

Это были «ответные действия» на антиправительственные листовки, разосланные активистами Юга.

Замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль ранее предупреждал, что макулатуру и мусор разбросают в приграничных районах соседней страны. По его словам, люди должны понять, насколько трудно убирать отходы.

Северная Корея Военные Южная Корея КНДР Мусор
01 июня 2024, 14:49
Его найдут быстрее. Медведев оставил предупреждение Клуни
Global Look Press
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Российские журналисты «от заката до рассвета» поболтают с актером Джорджем Клуни, чей фонд призвал к их аресту за рубежом. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Один посредственный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для преследования российских журналистов по всему миру. Но эта попытка провалится: наши профессиональные журналисты первыми его найдут», - написал политик.

Медведев добавил, что российские журналисты очень внимательные и высококвалифицированные. И они готовы побеседовать с актером «от заката до рассвета».

Деятельность фонда Клуни и его последователей могут признать нежелательной в России из-за призывов к арестам российских журналистов. Страна ответит на «подлые действия» американской неправительственной организации.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат призвала арестовывать российских журналистов в Европе. Иностранным корреспондентам придется ощутить на себе ответные меры за притеснения российских СМИ, пообещали в МИД России.

Дмитрий Медведев Соцсети Россия Аресты Актеры
01 июня 2024, 13:35
Приглашение России в Нормандию назвали «жестом доброй воли»
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Приглашение России на церемонию, приуроченную к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, стало бы актом доброй воли, несмотря на то, что советские войска не участвовали в этой операции. Таким мнением поделился с РИА «Новости» американский ветеран Фрэнк Кон.

Торжество в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 9 июня на пляже Омаха. Мероприятие соберет глав 25 государств и правительств, Россия на него приглашение не получила.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил журналистам, что на повестке не стоял вопрос о поездке российских представителей в Нормандию. Он добавил, что Москва и Париж сейчас почти не контактируют.

США Ветераны Россия Франция

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