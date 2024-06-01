Лавров раскритиковал Германию за циничное заявление о блокадниках

Он отметил, что российская сторона обратилась к немецким властям и потребовала от них установить справедливость в вопросе выплат блокадникам. Лавров напомнил, что все люди, пережившие блокаду Ленинграда, страдали одинаково. В ответ власти ФРГ заявили, что по закону компенсации полагаются только жертвам Холокоста, и поэтому блокадникам не выделят никаких выплат.

«Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало», - добавил Лавров.

Он сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с президентом Германии, но это никак не повлияло на ситуацию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся национальной сегрегацией. По ее мнению, идеи нацизма продолжают влиять на политику Германии.