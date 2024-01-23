Лавров призвал не ждать изменения политики США после прихода Трампа к власти

По его словам, никакой разницы не будет. На данный момент есть только тенденция к разрушению российско-американских отношений, в том числе речь идет о соглашении по стратегической стабильности и взаимному доверию.

«Все это начали ломать еще при президенте Буше-младшем», - подчеркнул Лавров.

Первым шагом по разрушению существовавших тогда отношений между США и Россией стал выход американской стороны из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам. Дипломат заверил, что чувство собственного превосходства и безнаказанности Белого дома только углубляется.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что США проигнорировали проявление доброй воли Владимира Путина на посту президента России. Американские власти, как уточнил он, не сделали никаких выводов из «неприемлемой политики», которую проводили в отношении России после распада Советского Союза.