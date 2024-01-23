23 января 2024, 11:08

Лавров призвал не ждать изменения политики США после прихода Трампа к власти

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США вряд ли изменят политику по отношению к Украине в случае прихода экс-президента Дональда Трампа к власти. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью CBS News.

По его словам, никакой разницы не будет. На данный момент есть только тенденция к разрушению российско-американских отношений, в том числе речь идет о соглашении по стратегической стабильности и взаимному доверию.

«Все это начали ломать еще при президенте Буше-младшем», - подчеркнул Лавров.

Первым шагом по разрушению существовавших тогда отношений между США и Россией стал выход американской стороны из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам. Дипломат заверил, что чувство собственного превосходства и безнаказанности Белого дома только углубляется.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что США проигнорировали проявление доброй воли Владимира Путина на посту президента России. Американские власти, как уточнил он, не сделали никаких выводов из «неприемлемой политики», которую проводили в отношении России после распада Советского Союза.

США Сергей Лавров Отношения Дональд Трамп Россия
23 января 2024, 12:13
Бывший советник Трампа попросил надавить на Байдена из-за «не чувствующего боли» Ирана
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Республиканцам следует обратить внимание на политику президента США Джо Байдена и надавить на него по вопросам, связанным с Ираном. Об этом заявил экс-посол ООН и бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон, сообщила газета The New York Post.

Он назвал внешнюю политику Байдена слишком мягкой и призвал американскую администрацию отреагировать на ситуацию на Ближнем Востоке.

«Иран вообще не чувствовал боли с 7 октября. Если администрация [Байдена] не видит, что происходит, и не понимает, что необходимо восстановить какой-либо вид сдерживания, <…> я не знаю, что мы можем», - подчеркнул Болтон.

Он отметил, что за нападением шиитских боевиков на американские ВС на Ближнем Востоке стоит Иран. По его мнению, республиканцам следует использовать этот вопрос для предвыборной кампании.

«Меня очень огорчает то, что [Байден] просто не признает, что за всем этим насилием на Ближнем Востоке стоит Иран», - заключил экс-посол ООН.

Ранее Байден указал, что ситуация с йеменскими хуситами и американскими военными не является косвенным конфликтом с Ираном, процитировал его RT.

В январе США и Британия атаковали базу армии Йемена. Ракеты поразили площадку, которую хуситы использовали для запуска ракет.

США Иран Джо Байден Ближний Восток
23 января 2024, 09:52
Лавров обвинил США в игнорировании доброй воли Путина
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Соединенные Штаты проигнорировали проявление доброй воли президента России Владимира Путина на посту главы государства. Такое мнение выразил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

«США проигнорировали огромные проявления доброй воли со стороны Путина на посту президента России», - сказал глава дипломатического ведомства.

По его словам, внешнеполитическое руководство Соединенных Штатов не вынесло никаких уроков из «неприемлемой политики», которую США проводили в отношении России после развала СССР. Также Лавров добавил, что нынешнее поколение американских политиков «демонизирует РФ».

Бывший президент США, бизнесмен Дональд Трамп недавно назвал Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, любящими свои страны. Также предприниматель обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в неспособности действовать во благо страны.

США Сергей Лавров Дональд Трамп Россия Владимир Путин Джо Байден
23 января 2024, 09:00
Более 40 человек обратились за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате
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В Алма-Ате 44 человека обратились за медицинской помощью после землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

«За медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести - как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. С разными показаниями они доставлены в стационары города», - указали в ведомстве.

Троим взрослым потребовалась госпитализация. Еще 31 человека отправили на амбулаторное лечение. Также помощь оказали 10 детям, из которых пятерых госпитализировали. Всем пациентам предоставили качественную медицинскую помощь в лечебных учреждениях города, уточнили в Минздраве.

Землетрясение произошло в Казахстане ночью 23 января. Эпицентр природного явления зафиксировали в 256 километрах на юго-восток от Алма-Аты на границе Кыргызстана и Китая.

Казахстан Землетрясения Минздрав
23 января 2024, 08:58
Экс-командующий армией США описал сценарий «нападения» России на НАТО
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Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Россия якобы разработала «план нападения» на НАТО. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По мнению Ходжеса, Россия якобы может устроить кибератаки, из-за которых начнутся перебои в работе западных спутников и инфраструктуры. Гипотетический сценарий «нападения на НАТО» также включает в себя удары дальнобойными ракетами по всей территории Европы.

Отставной военный предположил, что российские войска после ракетных атак будут проводить наземную часть операции, целью которой станет захват Сувалкского коридора. После этого, по словам Ходжеса, ВС России якобы могут начать наступление на Польшу и Прибалтику.

В газете также заявили, что российский флот якобы планирует взять под свой контроль Арктику и северную часть Атлантики.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус призвал «настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она». Министр указал на необходимость укрепить обороноспособность Германии и стран НАТО, чтобы подготовиться к войне с Россией.

США Военные Европа Россия НАТО Армия

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