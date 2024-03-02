Лавров призвал Армению объявить решение по участию в ОДКБ

«Мы ждем, когда нам официально подтвердят окончательное решение, говорят: здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре выйдем. ЕврАзЭС нам интересен, потому что мы что-то оттуда получаем», - отметил он.

По словам министра, это «не очень приглядная картина». Лавров отметил, что армянские партнеры России решили для себя, как они хотят дальше выполнять на взаимной основе договоренности, связывающие с Россией в самых разных интеграционных структурах.

По мнению Лаврова, армянское руководство делает ставку на внерегиональные страны, «которые обещают Еревану помочь во всех бедах». Власти Армении сознательно пошли на ухудшение отношений с Россией , добавил глава МИД.