Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН

Министр иностранных дел России пробудет в Нью-Йорке до 24 января. Лавров примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, в том числе там затронут палестинский вопрос. Также министр посетит инициированное российской стороной заседание Совбеза по конфликту на Украине.

Накануне дипломат заявил, что Россия осуждает удар ВСУ по рынку в Донецке , в результате которого погибли более 20 человек. По словам министра, замалчивание ситуации в мировом сообществе считается негласным одобрением убийств мирного населения.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова обсудят атаку украинских боевиков по Донецку. Встреча состоится по инициативе российской стороны.