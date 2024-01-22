22 января 2024, 07:27

Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН

РИА «Новости»
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Глава российского МИД Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк с рабочим визитом. Там он примет участие в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр иностранных дел России пробудет в Нью-Йорке до 24 января. Лавров примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, в том числе там затронут палестинский вопрос. Также министр посетит инициированное российской стороной заседание Совбеза по конфликту на Украине.

Накануне дипломат заявил, что Россия осуждает удар ВСУ по рынку в Донецке , в результате которого погибли более 20 человек. По словам министра, замалчивание ситуации в мировом сообществе считается негласным одобрением убийств мирного населения.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова обсудят атаку украинских боевиков по Донецку. Встреча состоится по инициативе российской стороны.

Нью-Йорк Сергей Лавров Россия МИД РФ ООН
22 января 2024, 07:26
Маск публично отказался голосовать за Байдена на президентских выборах
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Американский предприниматель Илон Маск публично отказался отдать свой голос на президентских выборах за Джо Байдена. Об этом он заявил в социальной сети X (бывший Twitter).

Основатель Tesla и SpaceX прокомментировал свое интервью телеканалу CNBC. В нем он рассказывал, что проголосовал за Байдена на президентских выборах в 2020 году.

«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», - отметил Маск.

Ранее президент США Джо Байден назвал американского экс-лидера Дональда Трампа фаворитом от республиканцев в рамках предвыборной гонки.

После внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова губернатор штата Флорида Рон Десантис решил выйти из президентской гонки. В праймериз Республиканской партии остались два кандидата - Дональд Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

По мнению Трампа, из-за некомпетентности властей США превратились в «свалку для остального мира». Бывший американский лидер также раскритиковал Байдена и пообещал, что в случае избрания сможет урегулировать конфликт на Украине за один день.

Twitter Илон Маск Джо Байден Выборы
22 января 2024, 07:04
Крупная утечка пара с АЭС произошла в Японии
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В японской префектуре Фукуи произошла авария на АЭС «Такахама». Энергетическая компания Kansai Electric Power Co объявила об утечке пара в машинном зале первого энергоблока, сообщило РИА «Новости».

Сотрудник заметил неполадки 21 января в 23:25 (17:25 по московскому времени). Утечка пара произошла около одного из трех бустерных насосов для подачи воды во второй контур. Специалисты подключили третий насос, не задействованный в работе, и отключили поврежденный. Работы заняли около 3,5 часа.

Пресс-служба компании заявила, что произошедшее не сказалось на работе АЭС «Такахама», а замеры не показали радиоактивного воздействия на окружающую среду. Администрация станции решила проверить узел системы. Для этого выработку энергии временно сократят на 40%.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии ужесточили требования к работе атомных электростанций. Особенно строгую инспекцию прошли АЭС, которые работали более 40 лет, такие как АЭС «Такахама».

Япония АЭС
22 января 2024, 06:32
США подтвердили гибель двух спецназовцев в Аденском заливе у берегов Сомали
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В Аденском заливе у берегов Сомали во время высадки на судно пропали два американских спецназовца. Их признали погибшими. Такое заявление выпустило центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своем сайте.

«Мы с сожалением сообщаем, что после продолжавшихся 10 дней тщательных поисков два бойца SEAL были обнаружены, и их статус был изменен на „погибшие“», - сообщили военные.

Два военнослужащих спецназа Военно-морских сил США исчезли во время высадки на судно, которое предположительно перевозило иранское вооружение. Им приказали досмотреть его. После обнаружения тел объявили о завершении поисково-спасательной операции. Теперь военные займутся поднятием сослуживцев на поверхность.

Американский военнослужащий получил ранение на авиабазе «Айн аль-Асад» в Ираке во время ракетной атаки боевиков. Несколько других солдат отправили на обследование из-за подозрений на наличие черепно-мозговых травм.

США Африка Пентагон Военные
22 января 2024, 06:18
«Нетаньяху трудно что-либо навязать». Евросоюз накажет Израиль за отказ от мирного плана
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Страны Евросоюза начали обсуждать возможное наказание Израилю за отказ от предложенного сообществом мирного плана урегулирования ситуации в секторе Газа. Они смогут использовать соглашение об ассоциации, ответственное за торговые отношения, сообщило издание The Financial Times.

ЕС предложил создать по соседству с Израилем независимое государство Палестина на условиях взаимного дипломатического признания, невмешательства и экономического сотрудничества. По задумке европейцев, израильскому правительству дадут четкие гарантии безопасности, а палестинскому позволят интегрироваться в ближневосточный регион.

Руководство ЕС разослало странам-членам письмо, в котором предложило определить последствия для Израиля за отказ от предложенного мирного плана. Один из собеседников издания заявил, что у сообщества нет настолько же сильных рычагов влияния на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, как у США. Однако существует соглашение об ассоциации, которое обеспечило ему торговлю со Старым светом.

«Нетаньяху трудно что-либо навязать. Но он, возможно, не будет рядом вечно», - сказал один из чиновников.

Конфликт в секторе Газа обострился в октябре 2023 года после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Арабские страны подготовили другой мирный план , поддержанный США.

Израиль Санкции Евросоюз Конфликт Израиля и Палестины

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