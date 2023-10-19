Лавров пригласил северокорейского коллегу в Москву
Глава МИД России Сергей Лавров пригласил своего северокорейского коллегу Цой Сон Хи посетить Москву в удобное время. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Российский министр побывал в Пхеньяне с официальным визитом, приуроченном к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. В ходе переговоров главы МИД обсудили вопросы развития двусторонних отношений.
«Стороны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - говорится в сообщении.
Лавров и Цой Сон Хи подтвердили взаимную приверженность политико-дипломатическому решению проблем на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.
Глава МИД России также встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Пресс-служба внешнеполитического ведомства опубликовала кадры этого мероприятия.