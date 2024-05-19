Лавров прибыл в Казахстан для участия в саммите

Глава МИД России обсудит с коллегами подготовку к саммиту и другие международные темы.

Ранее Лавров заявил, что на Западе нет политиков, способных рассуждать на основе фактов. Так он прокомментировал заявлений британского премьера Риши Сунака о том, что российская сторона якобы ограничила поставки газа.

До этого Лавров утверждал, что западные лидеры «заполонили» секретариаты международных структур, включая Организацию Объединенных Наций. Они используют их для проталкивания выгодной Западу повестки. В качестве примера глава МИД России привел ООН, в секретариате этой организации сотрудники работают по контрактам. У них появляется возможность получения вида на жительства и американского гражданства. США использует таких работников, имея на них рычаги давления.