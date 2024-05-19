19 мая 2024, 23:11

Лавров прибыл в Казахстан для участия в саммите

РИА «Новости»
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану, чтобы поучаствовать в заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказали в газете «Известия».

Глава МИД России обсудит с коллегами подготовку к саммиту и другие международные темы.

Ранее Лавров заявил, что на Западе нет политиков, способных рассуждать на основе фактов. Так он прокомментировал заявлений британского премьера Риши Сунака о том, что российская сторона якобы ограничила поставки газа.

До этого Лавров утверждал, что западные лидеры «заполонили» секретариаты международных структур, включая Организацию Объединенных Наций. Они используют их для проталкивания выгодной Западу повестки. В качестве примера глава МИД России привел ООН, в секретариате этой организации сотрудники работают по контрактам. У них появляется возможность получения вида на жительства и американского гражданства. США использует таких работников, имея на них рычаги давления.

Саммиты Казахстан Сергей Лавров Россия МИД РФ
19 мая 2024, 23:03
Пассажир вертолета Раиси сообщил, что плохо себя чувствует
Unsplash
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Имам города Тебриз, находившийся в вертолете с президентом Ирана Раиси, два раза выходил на связь после крушения воздушного судна. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина заявил, что «плохо себя чувствует и слышит звуки машин и скорой помощи». Другой информации о состоянии членов экипажа и пассажиров не поступало.

Ранее стало известно об установлении места аварийной посадки вертолета среди пассажиров которого есть президент Ирана Эбрахим Раиси. Сигнал получили с мобильного телефона одного из членов экипажа.

Как сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), турецкое правительство направило более 30 альпинистов на помощь иранским коллегам. Анкара внимательно следит за поисками борта и готова оказать всю необходимую поддержку.

Вертолеты Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 22:52
«Получен сигнал». КСИР установил точное место падения вертолета иранского президента
РИА «Новости»
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Место аварийной посадки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахима Раиси, установили. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Получен сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа, находившегося на месте происшествия», - заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Гализаде.

По его словам, поисково-спасательные отряды отправили в район ЧП. Также военный выразил надежду на получение хороших новостей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия тщательно следит за данными о пассажирах в вертолете президента Ирана и искренне надеется , что все находящиеся внутри люди живы и им ничего не угрожает.

Вертолет Ми-171, на котором летел иранский лидер, мог совершить жесткую посадку в труднодоступном районе из-за нелетной погоды.

Вертолеты Авиакатастрофы Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 22:50
Турция направила в Иран альпинистов для поиска вертолета с Раиси
Freepik
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Правительство Турции направило более 30 альпинистов на помощь иранским коллегам, которые пытаются найти потерпевший крушение в горах Ирана вертолет. Внутри воздушного судна были президент страны Эбрахим Раиси и сопровождающие его лица. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Анкара тщательно следит за поисками вертолета и готова предоставить необходимую помощь. Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что с грустью узнал о случившемся и надеется на благополучный исход.

«МИД Ирана обратился к нам с просьбой предоставить вертолеты с функцией ночного видения. Наши департаменты в провинциях Ван и Эрзурум отправили в Иран 32 альпиниста и шесть транспортных средств», - заявило AFAD.

Кроме того, в Иран готовы вылететь дополнительные три поисково-спасательные группы альпинистов из 15 человек каждая.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия следит за информацией о пассажирах вертолета с Раиси. В стране искренне надеются, что их жизням ничего не угрожает.

Вертолеты Турция Россия Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 22:18
Премьер Финляндии Орпо заявил о возможном открытии границы с Россией
РИА «Новости»
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Финляндия может частично открыть границу с Россией. Об этом в интервью национальной телерадиовещательной компании Yle заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Такое решение правительство рассмотрит после принятия законопроекта о выдворении просителей убежища, который примут на следующей неделе в парламенте страны.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. <…> Попробуем начать с одного погранпункта», - подчеркнул он.

По его словам, проблема заключается в том, что со стороны России якобы тысячи людей ждут возможности въезда в Финляндию.

Ранее финские таможенники устроили аукцион , на котором распродали сотню велосипедов беженцев. Все собранные деньги они передали государству.

Финляндия Мигранты Россия

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