Лавров предупредил США о заблуждении насчет новой мировой войны

Таким образом министр ответил на заявление координатора коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. Он выразил мнение, что эскалация отношений между Россией и США повлечет ужасные последствия для всего европейского континента.

«В США убеждены, что от новой глобальной войны пострадают европейские союзники, а не они сами. Если стратегия администрации Джо Байдена строится на таком анализе, то это крайне опасное заблуждение. Европа сама должна понимать, какую ей уготовили убийственную роль», - сказал Лавров.

Глава российского дипведомства прибыл в Нью-Йорк , где будет председательствовать на дебатах в Совбезе ООН на министерском уровне.