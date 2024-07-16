16 июля 2024, 18:56

Лавров предупредил США о заблуждении насчет новой мировой войны

РИА «Новости»
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Убеждение властей США, что новая глобальная война пройдет полностью на европейском континенте, является большим заблуждением. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».

Таким образом министр ответил на заявление координатора коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. Он выразил мнение, что эскалация отношений между Россией и США повлечет ужасные последствия для всего европейского континента.

«В США убеждены, что от новой глобальной войны пострадают европейские союзники, а не они сами. Если стратегия администрации Джо Байдена строится на таком анализе, то это крайне опасное заблуждение. Европа сама должна понимать, какую ей уготовили убийственную роль», - сказал Лавров.

Глава российского дипведомства прибыл в Нью-Йорк , где будет председательствовать на дебатах в Совбезе ООН на министерском уровне.

США Сергей Лавров Европа Войны Россия
16 июля 2024, 19:19
Премьер-министр Франции Атталь ушел в отставку
Global Look Press
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Ставший самым молодым премьер-министром Франции Габриэль Атталь вернется на работу в парламент. Его отставку принял президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Там отметили, что до формирования нового правительства действующий кабмин продолжит выполнять свои обязательства и закончит текущие дела.

После того, как новый состав парламента договорится о создании нового кабинета министров, действующие чиновники передадут свои посты.

Габриэль Атталь перейдет в Национальное собрание в качестве депутата после своего переизбрания в 10-м округе О-де-Сен.

Свое заявление об отставке с поста премьер-министра Франции Атталь подписал на следующий день после внеочередных парламентских выборов.

Но президент Макрон отказался ее принять и попросил главу правительства не покидать свое место «чтобы обеспечить стабильность в стране».

Отставки Эммануэль Макрон Франция
16 июля 2024, 18:24
Австрия отказалась от бойкота председательства Венгрии в ЕС
РИА «Новости»
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Члены правительства Австрии продолжат свое участие в советах и заседаниях руководства Евросоюза, несмотря на идею бойкота среди других стран. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Он подчеркнул, что считает идею бойкота заседаний из-за поведения главы правительства Венгрии Виктора Орбана несостоятельной.

«Мы должны противостоять Виктору Орбану с его нескоординированными действиями, а не бойкотировать председательство в совете. Министры продолжат принимать участие в советах и ​​собраниях», - написал Нехаммер.

По данным газеты Politico, министры иностранных дел стран Евросоюза отказались от поездки в Будапешт для проведения заседания. Вместо этого они намерены встретится с главой дипломатического корпуса Евросоюза Жозепом Боррелем.

Еврокомиссия нарушила давнюю традицию с посещением столицы страны, председательствующей в совете, а также потребовала от комиссаров отказаться от встречи с членами венгерского правительства.

Причиной стало массовое недовольство визитами Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Свои поездки политик не стал согласовывать с другими лидерами Евросоюза.

С требованием лишить Орбана права голоса выступили депутаты Европарламента. Эту инициативу поддержали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и президент Европарламента Роберта Метсоле.

Австрия Венгрия Еврокомиссия Евросоюз Европарламент Виктор Орбан
16 июля 2024, 18:14
Эстонцев решили обложить временным налогом на оборону
Unsplash
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Власти Эстонии введут обременительный налог на оборону, его будут взаимать как минимум до 2027 года. Об этом сообщил глава парламентской партии «Ээсти-200» и исполняющий обязанности министра иностранных дел Маргус Цахкна, его слова привела телерадиокомпания ERR.

«Трудные решения в формировании государственного бюджета находятся в центре внимания. Налог на оборону станет новым серьезным бременем для общества», - сказал он.

Цахкна добавил, что налог введут на временной основе, вероятнее всего, до марта 2027 года. Тогда состоятся очередные парламентские выборы в прибалтийской стране.

Ранее стало известно, что эстонская армия разместит порядка 600 бункеров в приграничных районах. Бетонные камеры зароют в землю и накроют специальным куполом. Также в оборонительные сооружения войдут колючая проволока, мины и «зубы дракона». Примерная стоимость работ составит около 60 миллионов евро.

Налоги Эстония
16 июля 2024, 17:56
«Еще одно унижение Германии». Лавров — о размещении американских ракет в ФРГ
РИА «Новости»
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Размещение в Германии американских дальнобойных ракет стало унижением для страны. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. Его слова привело РИА «Новости».

«Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США», - подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что такая мера, принятая правительством Германии, может привести к новой холодной войне.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал это решение серьезной ошибкой. Он добавил, что подобные планы напрямую угрожают международной безопасности.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала жесткий ответ на подобное действие Германии. Она напомнила, что ФРГ по соглашениям, заключенным после Второй мировой войны, не имеет права на подобное.

Германия США Ракеты Сергей Лавров Россия

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