Лавров предупредил о готовности России ответить на учения НАТО в Арктике

Он подтвердил, что в случае необходимости страна будет отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане.

По его словам, НАТО хочет получить статус «мирового жандарма», поэтому делает заявления об Арктике.

«Норвегия была членом НАТО с самого его создания, поэтому, мол, и нам надо здесь приглядывать за происходящим. Арктика ― это не территория Североатлантического альянса», - добавил дипломат.

Лавров напомнил, что интерес к Арктике проявляют и такие страны-партнеры России как Индия и Китай «С обеими сторонами у нас много проектов (в том числе совместных), создающих перспективу для трехстороннего сотрудничества», - заключил он.

Ранее аналитик Наталья Еремина назвала военную базу НАТО в Финляндии угрозой для интересов России. Военный объект начали строить рядом с Карелией и Мурманской областью.