20 сентября 2024, 11:26

Лавров предупредил о готовности России ответить на учения НАТО в Арктике

Global Look Press
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Россия находится в курсе того, что Североатлантический альянс наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для проекта документально-постановочных фильмов «Советский прорыв».

Он подтвердил, что в случае необходимости страна будет отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане.

По его словам, НАТО хочет получить статус «мирового жандарма», поэтому делает заявления об Арктике.

«Норвегия была членом НАТО с самого его создания, поэтому, мол, и нам надо здесь приглядывать за происходящим. Арктика ― это не территория Североатлантического альянса», - добавил дипломат.

Лавров напомнил, что интерес к Арктике проявляют и такие страны-партнеры России как Индия и Китай «С обеими сторонами у нас много проектов (в том числе совместных), создающих перспективу для трехстороннего сотрудничества», - заключил он.

Ранее аналитик Наталья Еремина назвала военную базу НАТО в Финляндии угрозой для интересов России. Военный объект начали строить рядом с Карелией и Мурманской областью.

Сергей Лавров Россия Арктика НАТО МИД РФ
20 сентября 2024, 11:23
Трамп обнял освобожденного из плена ХАМАС россиянина Козлова
Global Look Press
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Американский экс-лидер Дональд Трамп во время саммита Израильско-американского совета (IAC) в Вашингтоне пожал руку освобожденному из плена ХАМАС россиянину Андрею Козлову и обнял его. Трансляцию мероприятия провел YouTube-канал политика.

Трамп со сцены рассказал, что российский гражданин восемь месяцев находился в заложниках у боевиков палестинского движения ХАМАС. Из плена мужчину освободили военные ЦАХАЛ.

«У него больше храбрости, чем у меня», - подчеркнул экс-президент США.

Козлов поблагодарил Трампа и признался, что высоко ценит его работу.

«Я немного смущаюсь. Я сейчас близко к Трампу и смущаюсь», - добавил россиянин.

Ранее вдова убитого в плену россиянина Александра Лобанова Михаль призвала израильское руководство заключить сделку с палестинской организацией.

Женщина выступила перед десятками тысяч человек на митинге в Тель-Авиве против проведения военной операции в секторе Газа. Протестующие попросили Израиль провести переговоры с ХАМАС и прекратить боевые действия в анклаве.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины
20 сентября 2024, 07:28
Психиатр заподозрил у «тревожной» Харрис синдром самозванца
Global Look Press
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Вице-президент США Камала Харрис дала журналистам рекордно малое число интервью и может столкнуться с потерей популярности. Об этом сообщило американская газета New York Post.

«„Тревожная“ Камала Харрис идет на антирекорд по числу интервью среди всех кандидатов - и даже демократы волнуются», - отметило издание.

С момента выдвижения в кандидаты на пост президента политик дала в три раза меньше интервью, чем ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп.

Психиатр Кэрол Либерман предположила, что у Харрис наблюдается повышенная тревожность. По мнению специалиста, у кандидата в президенты может быть синдром самозванца. Страдающие от этого синдрома люди воспринимают свои достижения как незаслуженные и боятся, что окружающие увидят их некомпетентность.

«Ее хихиканье, гримасы и широкие движения руками - проявления этой тревожности», - добавила Либерман.

Ранее психиатр Алексей Филатов предположил что Харрис очень серьезно готовилась к дебатам с Трампом. Политик тренировала не только свою речь, но и мимику, объяснил он.

США Выборы президента США Камала Харрис
20 сентября 2024, 07:20
Секретная служба США проверит удаленный пост Маска о покушении на Байдена
Global Look Press
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Американская секретная служба проверит удаленную публикацию бизнесмена Илона Маска в социальной сети Х, в которой он удивился, что никто не совершает покушения на действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Секретная служба изучает публикацию Маска», - указали авторы материала.

Спецслужба планирует выяснить, представляет ли объект расследования опасность для охраняемых лиц. Журналисты подчеркнули, что угрозы главе Белого дома или вице-президенту Соединенных Штатов являются уголовным преступлением. Подробности расследования в материале не привели.

Маск отреагировал на второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа , которое произошло возле гольф-клуба во Флориде. Бизнесмен в соцсети Х задался вопросом, почему подобное не происходит с Байденом или Харрис.

Белый дом осудил слова Маска. После бизнесмен заявил о всеобъемлющей цензуре в США.

США Белый дом в США Соцсети Дональд Трамп Илон Маск Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
20 сентября 2024, 06:30
Харрис пригрозила расстрелом любому, кто вторгнется в ее дом
Global Look Press
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Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что застрели любого, кто ворвется в ее дом. Об этом сообщило издание Hill.

Вопрос об оружии возник, когда Харрис разговаривала с известной ведущей Опрой Уинфри на предвыборном мероприятии.

«Если кто-то вломится в мой дом, он будет застрелен», - сказала кандидат в президенты Соединенных Штатов.

Как отметили авторы материала, Харрис сказала это со смехом.

Политик собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Bloomberg , переговоры пройдут в Вашингтоне на следующей неделе.

Главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос раскритиковала заявления Трампа и Харрис по Украине. По ее словам, кандидаты на пост главы Белого дома не имеют четкого понимания о роли США в украинском конфликте.

США Оружие Камала Харрис

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