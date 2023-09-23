Лавров потребовал доказательства от Гуттериша после слов о «краже» украинских детей

Читайте нас в:

«На встрече с ним <…> среди прочих вопросов я поинтересовался, на основе каких фактов он делает такие утверждения. Потому что там никаких ссылок не приводилось. Ответ пока я не услышал, но я попросил его все-таки дать мне ответ на этот вопрос», - сказал дипломат.

На заседании СБ ООН по Украине Гутерриш обвинил РФ в «насильственном перемещении» украинцев, в том числе детей, на территорию России. Однако никаких конкретных доказательств генсек ООН не привел.

Ранее Лавров передал Антониу Гутерришу видеоролик, на котором луганская школьница Фаина Савенкова обратилась к Организации Объединенных Наций. В ведеообращении девочка попросила ООН прекратить украинские обстрелы и остановить убийства детей в Донбассе из-за действий киевского режима. Также она просила перекрыть поставки Украине западной техники.