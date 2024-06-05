05 июня 2024, 18:17

Лавров получил высшую награду Буркина-Фасо

РИА «Новости»
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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре торжественно наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова высшей наградой страны — орденом Жеребца. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД

«В ходе встречи с президентом Буркина-Фасо <...> министру иностранных дел России Сергею Лаврову вручили высшую государственную награду этой африканской страны», - отметили в ведомстве.

Глава МИД России находился с визитом в столице Буркина-Фасо Уагадуге в рамках третьего очередного африканского турне.

Также Лавров побывал в Гвинее, где встретился с официальными лицами государства. Также в планах министра посетить Республику Конго.

Делегации африканских стран примут участие в ПМЭФ-2024, который открылся 5 июня в Санкт-Петербурге. Участие в форуме подтвердили почти 130 стран мира.

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре торжественно наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова высшей наградой страны - орденом Жеребца. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД

Награды Сергей Лавров Россия
05 июня 2024, 17:40
Грузия обвинила НАТО в преднамеренном обмане
РИА «Новости»
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Неточный перевод устава НАТО на грузинский язык привел к скандалу. Парламентская партия республики «Сила народа» заявила, что альянс намеренно ввел всех в заблуждение. На это указали в официальном заявлении политического объединения.

Авторы подчеркнули, что речь идет о пункте знаменитой пятой статьи устава НАТО.

«В переводе нет главной оговорки, что каждая страна сама решает, использовать или нет военную помощь так, как сочтет нужным. В грузинской версии представлено так, что в случае атаки на членов НАТО все страны обязаны включиться в военное противостояние и защитить союзника от агрессии», - процитировал заявление партии ТАСС.

Речь идет о пункте, который на грузинский перевели, что «союзники осуществляют все необходимые действия». В оригинале формулировка звучит «государства участники сделают то, что сочтут необходимым».

По мнению «Силы народа», это манипуляция, которая не дает странам гарантии безопасности, а развязывает руки всем входящим в НАТО государство действовать в своих интересах, чтобы избежать вовлечения в военный конфликт.

Ранее Госдепартамент США объявил, что принятие закона об иностранных агентах закроет Грузии дорогу в Евросоюз и НАТО. По мнению американского внешнеполитического ведомства, речь идет об ограничении свободы слова в республике, что противоречит демократическим ценностям.

Грузия НАТО
05 июня 2024, 17:32
Путин поздравил Моди с победой его партии на выборах
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии в парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Нарендры Моди. Президент России тепло поздравил премьер-министра Индии с успехом Индийской народной партии на всеобщих выборах в парламент страны», - заявили в пресс-службе.

В Кремле добавили, что такой результат на выборах отражает укрепление международного авторитета Индии, признание результатов в социально-экономическом развитии страны, а также поддержку политического курса, который проводит руководство.

По результатам состоявшихся выборов в Индии фракция Моди получила 240 мест в парламенте из 543 , что на 32 меньше необходимой цифры для формирования правительства простого большинства в 272 голосов.

Индия Россия Владимир Путин Нарендра Моди
05 июня 2024, 15:26
Белоруссия вступит в ШОС в июле
РИА «Новости»
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Белоруссия станет полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества на ближайшем саммите в Астане, который состоится в июле. Об этом объявил генеральный директор ШОС Чжан Мин, его слова привел «Интерфакс».

«На саммите ШОС в следующем месяце будет принято решение о вступлении Белоруссии в состав организации», - сказал Чжан Мин.

По его словам, для ШОС это событие станет по-настоящему историческим прорывом.

«За последние 20 лет ШОС превратилась в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию из регионального механизма встреч лидеров стран», - отметил генеральный секретарь объединения.

Президент России Владимир Путин называл Белоруссию ближайшим союзником и стратегическим партнером страны. Глава государства отмечал, что ее членство в ШОС положительно скажется на работе всей организации. Республика подала заявку на вступление в ШОС еще в июле 2022 года.

Белоруссия Международные отношения Россия
05 июня 2024, 14:49
ЦИК передал мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким
РИА «Новости»
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова передала телеведущей Марине Ким мандат депутата Государственной думы федерального собрания восьмого созыва. Об этом сообщило РИА «Новости».

Памфилова подчеркнула, что решение приняли единогласно.

Ким получила мандат бывшего парламентария от партии «Справедливая Россия - За правду» Вадима Белоусова, которого ранее в рамках расследования дела о взятке в 3,25 миллиарда рублей объявили в международный розыск.

«Спасибо всем, кто присутствует в зале. Предприму максимум усилий, сделаю все возможное и невозможное, чтобы оправдать доверие наших избирателей», - сказала Ким.

Госдума 1 ноября 2023 года прекратила полномочия Белоусова в качестве депутата за пропуски заседаний комиссий и комитетов. С февраля 2024 года он находится в международном розыске.

В конце мая депутата в Карелии задержали по подозрению в даче взятки.

Элла Памфилова Депутаты Россия

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