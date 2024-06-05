Лавров получил высшую награду Буркина-Фасо

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«В ходе встречи с президентом Буркина-Фасо <...> министру иностранных дел России Сергею Лаврову вручили высшую государственную награду этой африканской страны», - отметили в ведомстве.

Глава МИД России находился с визитом в столице Буркина-Фасо Уагадуге в рамках третьего очередного африканского турне.

Также Лавров побывал в Гвинее, где встретился с официальными лицами государства. Также в планах министра посетить Республику Конго.

Делегации африканских стран примут участие в ПМЭФ-2024, который открылся 5 июня в Санкт-Петербурге. Участие в форуме подтвердили почти 130 стран мира.

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре торжественно наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова высшей наградой страны - орденом Жеребца. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД