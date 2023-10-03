Лавров поблагодарил Абхазию за гуманитарную помощь участникам СВО

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«Хочу выразить признательность за регулярно оказываемую гуманитарную помощь бойцам, участвующим в СВО на Украине, и рассчитываю, что эта помощь будет действительно помогать достигать результата», - сказал он.

Сергей Лавров подтвердил солидарность с Абхазией в ее становлении в качестве государства. Россия поддержала ее развитие в экономике, соцсфере, энергетике и на международной арене. Министр пообещал работать над расширением круга государств, признавших суверенитет республики.

В ответ президент заявил, что рад встрече. По его словам, отношения с Россией развивались динамично, недавно подписали соглашение о восстановлении аэропорта Сухум и двойном гражданстве. Аслан Бжания заверил, что Абхазия всемерно поддержит проведение СВО по мере своих возможностей и пойдет с Россией до конца.