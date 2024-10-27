Лавров ответил на слова Трампа об ударах по Москве

«Соперники в гонке за президентское кресло в Белом доме сейчас сконцентрированы на поисках тезисов, которые способны, по их мнению, повлиять на избирателей в свою пользу», - подчеркнул он.

Трамп ранее признался, что угрожал президенту России Владимиру Путину готовностью нанести удар по Москве , чтобы заставить «не преследовать Украину». Американский политик отмечал, что не хотел бы этого делать, потому что с Путиным его связывают хорошие отношения, однако у него «не было выбора». При этом Трамп не конкретизировал, при каких обстоятельствах и когда именно произошел разговор.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что слова бывшего главы Белого дома стали следствием эмоций.