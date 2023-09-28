Лавров осудил западных дипломатов за мысли о поражении России
Мысли западных дипломатов о возможности победы над Россией не делают им чести. Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, нынешние власти Украины ведут себя так, словно они «заказывают музыку», а условия переговоров определит Владимир Зеленский.
«Это тупиковая позиция, круг замкнулся. В головах тех, кто руководит боевыми действиями против России, она не отражает здравого смысла. Западным мыслителям и дипломатам это никакой чести не делает», - заявил Лавров.
Дипломат подчеркнул, что Запад сам разрушил целостность Украины.
Ранее глава МИД заявил, что Россия готова начать переговоры с киевским режимом, но только с учетом ее собственных интересов безопасности и сложившихся реалий в ходе специальной операции.
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