Лавров осудил западных дипломатов за мысли о поражении России

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По его словам, нынешние власти Украины ведут себя так, словно они «заказывают музыку», а условия переговоров определит Владимир Зеленский.

«Это тупиковая позиция, круг замкнулся. В головах тех, кто руководит боевыми действиями против России, она не отражает здравого смысла. Западным мыслителям и дипломатам это никакой чести не делает», - заявил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Запад сам разрушил целостность Украины.

Ранее глава МИД заявил, что Россия готова начать переговоры с киевским режимом, но только с учетом ее собственных интересов безопасности и сложившихся реалий в ходе специальной операции.

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