Лавров опроверг возможность России уговаривать Зеленского начать переговоры

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«[Зеленский] пока не отменил [указ о запрете переговоров с РФ], давать ему какие-то ангажементы никто не собирается», - заявил министр иностранных дел России.

Лавров подчеркнул, что главы западных стран продолжили убеждать остальные государства в том, что мир в конфликте на Украине может быть достигнут лишь по «формуле Зеленского». При этом коллективный Запад прекрасно осознает, что предложенные главой киевского режима условия являются абсолютно нереализуемыми.

Дипломат отметил, что никто из представителей других стран не демонстрирует понимания того, что происходит на Украине на самом деле.

Ранее на Генассамблее ООН министр иностранных дел России заявлял, что страна не руководствуются фантазиями насчет переговоров с киевским режимом. По словам Лаврова, все знают, что «формулу Зеленского» невозможно реализовать.