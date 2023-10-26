Лавров объявил о глобальных переменах в пользу коллективных Юга и Востока, а не Запада

«Геополитический расклад сил продолжает меняться не в пользу исторического, коллективного - как бы его ни называть - Запада. Это начинают признавать в том числе публичные представители западных элит, которые заговорили о конце эпохи после холодной войны», - сказал он.

Министр заявил, что эти тенденции оказали влияние и на международные процессы в Евразии. Там свои позиции продолжили укреплять новые политические центры. Международные отношения, по словам Сергея Лаврова, пережили эпохальные тектонические сдвиги. Началось рождение более справедливого многополярного мироустройства , в основе которого - культурно-цивилизационное многообразие, право народов самим определять модели своего развития.

Все больше стран глобального Юга и Востока, отметил министр, занялись укреплением своего суверенитета во всех областях и принятием самостоятельных решений в мировых делах. Сергей Лавров заявил, что ярче всего это отразилось в расширении БРИКС.

Китай и Россия построили свое сотрудничество на принципах многополярного мира , заявил политолог Владимир Корнилов. На его формировании настаивали лидеры обеих стран - как Владимир Путин, так и Си Цзиньпин.