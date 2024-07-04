04 июля 2024, 09:34

Лавров объяснил значение членства Белоруссии в ШОС для Союзного государства

РИА «Новости»
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Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества позволит Союзному государству участвовать во всех международных процессах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об этом в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Это часть Союзного государства. И мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах», - сказал он.

Лавров заявил, что с этой точки зрения ситуация развивается в правильном направлении. Он поддержал вступление Белоруссии в организацию.

В Астане 4 июля открылось заседание совета глав государств - членов ШОС с участием представителей России, Индии, Китая, Ирана, Пакистана и других стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что Белоруссия выполнила все требования и вступила в объединение в качестве полноправного участника.

Белоруссия Сергей Лавров Международные отношения МИД РФ Союзное государство ШОС
04 июля 2024, 09:36
Возможность поездки Путина в Улан-Батор допустили в Кремле
РИА «Новости»
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Поездка президента России Владимира Путина в Улан-Батор может состояться после согласований в 2024 году. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поездка возможна, да. Когда будет согласована», - ответил он.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в холе встречи с Путиным в октябре 2023 года пригласил российского коллегу посетить страну. На полях саммита ШОС в Астане в среду Хурэлсух также выразил надежду, что Путин может в 2024 году посетить Улан-Батор.

В настоящее время Путин находится в Астане, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Днем ранее глава государства встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путин пообещал, что обязательно приедет в Турцию по приглашению коллеги Эрдогана.

Россия Владимир Путин Монголия
04 июля 2024, 08:50
Белоруссию приняли в ШОС — Токаев
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Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане начался с церемонии подписания документов о приеме Белоруссии в состав объединения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что страна стала полноправным членом объединения. Его процитировали «Известия».

«Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято», - объявил он.

Токаев заявил, что Белоруссия за короткое время выполнила все процедуры, необходимые для полноправного членства в ШОС. Саммит в Астане открылся с подписания документов о ее принятии. Президент Казахстана назвал организацию одной из самых влиятельных международных структур и поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с членством в ней.

Саммиты Казахстан Белоруссия Касым-Жомарт Токаев ШОС
04 июля 2024, 08:45
Заседание совета глав государств-членов ШОС началось в Астане
РИА «Новости»
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В Астане стартовало заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщило РИА «Новости».

В мероприятии приняли участие главы государств и члены правительств России, Индии, Казахстана, Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Туркменистана, Турции, Объединеных Арабских Эмиратов, Катара, Азербайджана, Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана, а также генеральный секретарь ШОС.

Саммит проходит под девизом \"Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию\".

Участники мероприятия подпишут пакет из 24 совместных документов, примут итоговые заявления и декларацию, подтверждающие приверженность участников объединения принципам единства и добрососедства.

ШОС
04 июля 2024, 08:13
Песков анонсировал обсуждение системы евразийской безопасности на полях саммита ШОС
РИА «Новости»
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Идею формирования новой системы евразийской безопасности обсудят на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, об идее создания новой системы евразийской безопасности говорил глава государства Владимир Путин. Песков заверил, что эту тему затронут на саммите.

«Обязательно будет упомянута», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как уточнил Песков, диалог с партнерами на эту тему уже идет. Он продвигается поэтапно, добавил пресс-секретарь.

Накануне Путин приехал в Астану для участия в саммите ШОС. Он уже провел встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым , а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Дмитрий Песков уточнял, что вопрос расширения ШОС станет одним из ключевых тем саммита. А новым участником организации будет Белоруссия.

Саммиты Кремль Белоруссия Дмитрий Песков Пакистан Владимир Путин ШОС

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