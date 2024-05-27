Лавров объяснил решение исключить «Талибан» из списка террористов

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Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за событиями в Афганистане.

«Афганистан нам небезразличен. Небезразличен для наших союзников, прежде всего в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности», - указал глава МИД.

Ранее спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что дипломатическое ведомство совместно с Минюстом работает над вопросом о возможном снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации.

Решение об исключении движения из списка поддержал российский МИД. По его мнению, эта инициатива даст Афганистану возможность стать более стабильным регионом и выйти из изоляции.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.