Лавров обвинил западных лидеров во лжи о поставках Россией газа

«Они (западные политики - прим. ред.) их не признают, перевирают, пытаются завести свое население и избирателей на то, чтобы они не препятствовали этому тупиковому и катастрофическому для Европы курсу», - подчеркнул Лавров.

Премьер-министр Великобритании заявил, что действия России якобы привели к ядерной эскалации , а также оказали разрушительное воздействие на жизнь людей после прекращения поставок газа. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Сунак отчаянно лжет , обвиняя РФ.

Ранее Сунак обвинил Россию в выстраивании препятствий для вывоза зерна из украинских портов и превращении продовольствия в оружие. Он возложил на РФ ответственность за крах европейской экономики.