Лавров обвинил Запад в стремлении нанести поражение России

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Министр напомнил о недавних учениях Соединенных Штатов и их натовских союзников, на которых они в числе прочего отработали применение ядерного оружия против России. Лавров назвал эти учения «беспрецедентными», добавив, что подобного не было со времен холодной войны.

«Продекларирована задача нанести России „стратегическое поражение“, и эта одержимость окончательно застила глаза безответственным политикам, которые испытывают чувство собственной безнаказанности, одновременно утратив элементарное чувство самосохранения», - заключил Лавров.

Ранее стало известно, что учения НАТО Northern Coasts, которые проходили в прибрежных районах Латвии и Эстонии в сентябре, отрабатывали сценарий нападения на альянс. По словам главкома ВМС Германии вице-адмирала Яна Кристиана Каака, таким образом блок хотел отправить России «сигнал».