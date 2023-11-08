Лавров обвинил США в разорении европейских стран
США продолжают заниматься разорением европейских стран, но при этом закупают у России критические материалы и уран, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Оценку действиям Соединенных Штатов министр дал в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования, сообщил ТАСС.
«Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу», - подчеркнул глава МИД.
По его словам, США навязали ЕС дорогой американский сжиженный природный газ, помимо этого, вынуждают европейские компании переводить свои предприятия за океан, а также отказываться от экономических связей с Россией.
«Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы», - указал Лавров.
Ранее глава американского управления по ядерной энергетике при Министерстве энергетики США Кэтрин Хафф соглашалась с тем, что США продолжают быть зависимыми от российского ядерного топлива. Это, по ее оценке, является критической угрозой для национальной безопасности страны.