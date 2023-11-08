Лавров обвинил США в разорении европейских стран

«Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу», - подчеркнул глава МИД.

По его словам, США навязали ЕС дорогой американский сжиженный природный газ, помимо этого, вынуждают европейские компании переводить свои предприятия за океан, а также отказываться от экономических связей с Россией.

«Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы», - указал Лавров.

Ранее глава американского управления по ядерной энергетике при Министерстве энергетики США Кэтрин Хафф соглашалась с тем, что США продолжают быть зависимыми от российского ядерного топлива. Это, по ее оценке, является критической угрозой для национальной безопасности страны.