Лавров обвинил США в игнорировании доброй воли Путина

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«США проигнорировали огромные проявления доброй воли со стороны Путина на посту президента России», - сказал глава дипломатического ведомства.

По его словам, внешнеполитическое руководство Соединенных Штатов не вынесло никаких уроков из «неприемлемой политики», которую США проводили в отношении России после развала СССР. Также Лавров добавил, что нынешнее поколение американских политиков «демонизирует РФ».

Бывший президент США, бизнесмен Дональд Трамп недавно назвал Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, любящими свои страны. Также предприниматель обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в неспособности действовать во благо страны.