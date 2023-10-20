Лавров обсудил с коллегой из Азербайджана работу региональной платформы «3+3»

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Министры подняли актуальные вопросы двусторонних отношений, а также международной и региональной повестки дня.

«Сверены подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы „3 3“», - говорится в сообщении.

Первое заседание платформы прошло в Москве в начале декабря 2021 года. Участниками мероприятия стали главы МИД России, Турции, Армении, Азербайджана и Ирана. Грузия сообщила, что отказывается от участия в этом механизме.

В сентябре 2023 года Лавров и Байрамов встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда переговоры начались с извинений азербайджанской стороны за гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Глава МИД России Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов во время телефонного разговора обсудили работу региональной платформы «3 3» по Южному Кавказу. Об этом сообщили на сайте министерства.