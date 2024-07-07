07 июля 2024, 14:02

Лавров не увидел признаков демократии во французских выборах

РИА «Новости»
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Глава МИД России Сергей Лавров заметил, что выборы во Франции не сильно напоминают демократию. Фрагмент беседы с министром опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Уже состоялся первый тур выборов, а всего у них два тура. Второй тур, судя по всему, задумали для манипуляции волеизъявлением в первом туре. Они уговаривают некоторых кандидатов отказаться от участия в выборах, чтобы расчистить возможность, как они утверждают, для победы популистов или консерваторов», - объяснил глава внешнедипломатического ведомства.

Лавров добавил, что, если бы результаты первого тура стали основой для формирования парламента Франции, в стране начались бы серьезные перемены.

По итогам первого тура победу одержала партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. Второй тур выборов стартовал утром в воскресенье.

Ле Пен пообещала заблокировать отправку французских военных на территорию Украину в случае победы.

Сергей Лавров Франция Выборы
07 июля 2024, 15:41
Попытки США помешать строительству АЭС в Турции оценили в Росатоме
Global Look Press
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Власти США предпринимают все попытки, чтобы помешать Росатому продолжить работу над строительством атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Он пояснил, что речь идет о санкциях против системы взаиморасчетов и аресте финансов, которыми обмениваются банки России и Турции.

«Они арестовывают деньги. Они - это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего „прилетает“», - заявил Лихачев.

На просьбу оценить влияние американских санкций на продолжение работы над проектом глава Росатома ответил поговоркой «Собаки лают - караван идет».

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин назвал «Аккую» самой крупной АЭС в истории. Он подчеркнул, что после запуска объекта Турция войдет в число стран, производящих атомную энергию.

Первый из четырех блоков АЭС в Росатоме пообещали ввести в июле 2025 года. Глава Росатома обращал внимание, что все полученные средства от турецкой станции вложат в строительство еще одной АЭС на территории Турции.

США Турция Строительство Санкции Россия АЭС Росатом
07 июля 2024, 13:02
«Ревнуют». Песков оценил реакцию западных на стран на визит Моди в России
РИА «Новости»
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Западные страны внимательно следят за подготовкой и предстоящим визитом в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди, потому что понимают всю значимость его переговоров с президентом Владимиром Путиным. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди пройдет как в расширенном, так и узком составе , предупредил ранее Песков.

Он подчеркнул, что это первая личная встреча политиков за последние четыре года, поэтому ожидается полноформатный визит. Песков добавил, что стороны обсудят вопросы взаимодействия и партнерства.

Индийская делегация во главе с премьер-министром Нарендрой Моди приедет в Москву в понедельник, 8 июля.

Песков сравнил реакцию западных стран на визит Моди в Россию с ревностью.

«Ревнуют - значит, внимательно отслеживают, если внимательно отслеживают, значит, придают большое значение. Здесь они не ошибаются. Есть чему придавать большое значение», - заявил представитель Кремля.

Кремль Индия Дмитрий Песков Международные отношения Россия Переговоры Владимир Путин Нарендра Моди
07 июля 2024, 12:55
БРИКС назвали серьезной силой в мировой экономике
РИА «Новости»
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Страны БРИКС превращаются в главную силу мировой экономики, объединение активно участвует в формировании глобальной повестки. Об этом на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине заявил посол России в Китае Игорь Моргулов, его слова привело РИА «Новости».

«В составе БРИКС нет единственной ведущей силы. Нам удалось совместными усилиями создать в БРИКС культуру диалога, которая основана на учете интересов и уважении пути развития друг друга. Это помогает при решении самых сложных вопросов находить точки соприкосновения», - отметил он.

Посол подчеркнул, что государства БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики.

«Средние показатели экономического роста в странах-членах БРИКС, по предварительным оценкам, в 2024 году остаются существенно выше среднемировых. Совместный ВВП стран БРИКС уже превзошел ВВП государств „Большой семерки“», - добавил Моргулов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал БРИКС одной из опор нового зарождающегося миропорядка.

Экономика БРИКС
07 июля 2024, 11:40
Умерла первая жена Фиделя Кастро
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Первая жена государственного деятеля и кубинского революционера Фиделя Кастро Мирта Диас-Балларт скончалась в возрасте 95 лет. Об этом в социальной сети X сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов.

«Моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес ушла, окруженная большой любовью. От нас ушла великая женщина», - написал он.

Диас-Балларт стала женой Кастро в 1948 году, спустя год у пары родился сын Фидель. Однако уже в 1955 году брак распался после очередной неудачной попытки совершить на Кубе революцию. Позднее Диас-Балларт переехала в Испанию, где проживала вплоть до своей кончины.

В декабре 2023 года стало известно о смерти младшей сестры Фиделя Кастро Хуаните в возрасте 90 лет. В 1961-м году ее завербовали американские спецслужбы, после чего она на протяжении трех лет собирала информацию о брате для ЦРУ.

Куба

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