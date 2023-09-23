Лавров назвал Запад «империей лжи»

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«Как отметил президент [России] Владимир Владимирович Путин, Запад являет собой самую настоящую „империю лжи“», - сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что американцы и европейцы привыкли смотреть на остальной мир свысока. Он обратил внимание, что многие представители государств говорят о том, что планета переживает необратимые перемены.

«Прямо на глазах рождается новый мировой порядок», - констатировал он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили ряд аспектов , связанных с украинским конфликтом. Дипломат также передал генсеку Гутерришу видеозапись , на которой луганская школьница обращается к организации.

Лавров также призвал ООН не втягиваться в политизированные инициативы по Украине. Министр иностранных дел напомнил об обещаниях генсекретаря организации не поддерживать предложения, которые не предполагают участия в них всех сторон.