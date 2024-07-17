Лавров назвал виновника кризиса на Ближнем Востоке

Министр подчеркнул, что американские дипломаты неоднократно применяли право вето на все инициативы о немедленном и повсеместном прекращении боевых действий.

«Нынешний беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке во многом стал следствием известной политики США в регионе. Следствием той самой дипломатии, об „эффективности“ которой нам вот уже почти 10 месяцев рассказывают американские представители», - заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что именно решения США привели к гибели почти 40 тысяч мирных жителей сектора Газа, который по большей части превратился в руины, где бушуют голод и эпидемии.

По словам министра, Россия поддержит вступление Палестины в ООН на тех же основаниях, на которых Израиль стал членом международной организации.

В конце марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении боевых действий в секторе Газа на месяц Рамадан. По мнению авторов проекта, это могло стать первым шагом к длительному перемирию.

За принятие документа проголосовали 14 государств. США отказались от голосования, но не стали ветировать решение. Проект предусматривал, что движение ХАМАС освободит всех заложников, а Израиль увеличит поставки гуманитарной помощи в Газу. Ни одна из сторон этих требований не выполнила.